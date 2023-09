in

Tiziano Ferro anuncia que atraviesa difícil separación y la comparte en redes sociales.

Después de 4 años de relación, el cantante Tiziano Ferro, anuncio la separación de su esposo Víctor Allen, a la cual se ha referido como «difícil y dolorosa». En el marco de promoción de su libro «La Felicidad al Principio«, debió hacer un alto para decirle a sus fans que: “comenzó hace un tiempo una dolorosa separación de Víctor. La afronté en silencio, protegiendo la confidencialidad de todos. Hace poco iniciamos los trámites de divorcio”. Ahora lo que lo tiene devastado según los medios son sus hijos, los cuales por el momento no los puede llevar a Italia. “las circunstancias son tales que no puedo salir de California con mis hijos muy pequeños, no puedo dejarlos atrás porque están bajo mi cuidado”. Y ellos serán su prioridad antes que las cámaras, entrevistas y presentaciones que estaban agendadas. Después dar varias explicaciones finalizó con un mensaje a sus fans: «Los amo y espero verlos pronto”.

Los mensajes a su respuesta han sido demasiado especiales porque le piden que primero están sus dos hijos: «¡¡La familia por encima de todo!! Cuida de ti y cuida de tus hijos… La gira del libro puede ocurrir en otro momento y será apoyada de una manera importante… Cuidar de ti…». Otros recuerdan unas palabras de Tiziano que en una vieja entrevista en 2012: «el amor es algo aparentemente simple. Porque simplemente comienza y simplemente termina» deseándole que sea fuerte y valiente.

