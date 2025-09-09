Minuto30
    ¡A Venezuela hay que ganarle! Titulares de la Selección Colombia para la última fecha. Foto: FCF
    Resumen: Para el último partido de la fase de clasificación contra Venezuela, el director técnico Néstor Lorenzo ha confirmado el equipo titular de la Selección Colombia, que ya se encuentra clasificada. La alineación incluye a Kevin Mier en el arco; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Álvaro Angulo en la defensa; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos y James Rodríguez en el mediocampo; y Luis Díaz junto a Luis Javier Suárez en el ataque. El encuentro se jugará a las 6:30 p.m. en el Estadio Monumental de Maturín, con un equipo arbitral brasileño encabezado por Wilton Sampaio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Néstor Lorenzo anunció la nómina titular con la que la Selección Colombia enfrentará a Venezuela en la última jornada.

    En la fecha 18, a la que la ‘tricolor’ llega clasificada, el estratega formará con Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Álvaro Angulo.

    Así mismo serán titulares Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

    A la tribuna, Lorenzo mandó a Andrés Felipe Román, Yerson Mosquera y Jorge Carrascal.

    ¡A Venezuela hay que ganarle! Titulares de la Selección Colombia para la última fecha

    El partido se llevará a cabo a las 6:30 p.m. en el Estadio Monumental de la ciudad de Maturín contra Venezuela.

    El árbitro de este juego será Wilton Sampaio y sus asistentes serán Bruno Pires y Bruno Boschilia todos de Brasil.

    El VAR del compromiso estará a cargo de Wagner Reway y el AVAR Rodrigo Guarizo también brasileños.

    Alejandro Rincón

