¡A Venezuela hay que ganarle! Titulares de la Selección Colombia para la última fecha

Resumen: Para el último partido de la fase de clasificación contra Venezuela, el director técnico Néstor Lorenzo ha confirmado el equipo titular de la Selección Colombia, que ya se encuentra clasificada. La alineación incluye a Kevin Mier en el arco; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Álvaro Angulo en la defensa; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos y James Rodríguez en el mediocampo; y Luis Díaz junto a Luis Javier Suárez en el ataque. El encuentro se jugará a las 6:30 p.m. en el Estadio Monumental de Maturín, con un equipo arbitral brasileño encabezado por Wilton Sampaio.