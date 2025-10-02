Minuto30
    ¡Aristi al banco! Titulares de la Selección Colombia Sub-20 para enfrentar a Noruega en el Mundial
    Colombia Sub-20 buscará liderato mundialista contra Noruega con Neiser Villarreal titular, dejando a Emilio Aristizábal en el banco. Foto: FCF
    Resumen: El técnico de la Selección Colombia Sub-20, César Torres, ha definido la formación titular para el partido contra Noruega en el Mundial Sub-20 este jueves 2 de octubre a las 3:00 p.m. en Talca, con el objetivo de asegurar el liderato del grupo. El once inicial estará compuesto por Jordan García, Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala, Elkin Rivero, Kéner González, Jordan Barrera, Óscar Perea, Jhon Rentería y Neiser Villarreal, siendo este último una novedad al regresar a la titular, mientras que Emilio Aristizabal irá al banco de suplentes. Ambos equipos llegan al encuentro con una victoria en su debut, por lo que el partido es clave en su aspiración de avanzar a los octavos de final.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    César Torres, técnico de la Selección Colombia Sub-20, anunció el once titular con el que buscará el liderato de su grupo en el Mundial Sub-20.

    La ‘tricolor’ formará con Jordan García, Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala y Elkin Rivero.

    Asimismo serán titulares Kéner González, Jordan Barrera, Óscar Perea, Jhon Rentería y Neiser Villarreal.

    Una de las novedades es el envío de Emilio Aristizabal al banco de suplentes y el regreso a la titular de Neiser Villareal.

    El encuentro está programado para el próximo jueves 2 de octubre a partir de las 3:00 de la tarde en el Estadio Fiscal de Talca.

    Las ciudades de Santiago, Rancagua y Valparaíso también son sedes del torneo.

    Tanto Colombia como Noruega llegan al encuentro tras obtener una victoria en su debut, lo que los ubica en la parte alta de la tabla y en la búsqueda de uno de los dos cupos seguros para avanzar a los octavos de final.

    5 Seleccion Colombia1

