¡Aristi al banco! Titulares de la Selección Colombia Sub-20 para enfrentar a Noruega en el Mundial

Resumen: El técnico de la Selección Colombia Sub-20, César Torres, ha definido la formación titular para el partido contra Noruega en el Mundial Sub-20 este jueves 2 de octubre a las 3:00 p.m. en Talca, con el objetivo de asegurar el liderato del grupo. El once inicial estará compuesto por Jordan García, Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala, Elkin Rivero, Kéner González, Jordan Barrera, Óscar Perea, Jhon Rentería y Neiser Villarreal, siendo este último una novedad al regresar a la titular, mientras que Emilio Aristizabal irá al banco de suplentes. Ambos equipos llegan al encuentro con una victoria en su debut, por lo que el partido es clave en su aspiración de avanzar a los octavos de final.