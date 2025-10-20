¡Se revive la final! Titulares del DIM para recibir a Santa Fe en el Atanasio

Minuto30
    ¡Se revive la final! Titulares del DIM que recibe a Santa Fe en el Atanasio
    Ante Santa Fe, el DIM buscará tres puntos que los deje líderes solitarios de la Liga BetPlay con estos titulares. Foto: DIM
    Resumen: Alejandro Restrepo, director técnico del Deportivo Independiente Medellín (DIM), anunció la formación titular para el partido aplazado de la fecha 14 de la Liga BetPlay contra Independiente Santa Fe en el Atanasio Girardot, buscando el liderato solitario del campeonato; el equipo formará con Aguerre; Chaverra, Torijano, Londoño, Mena; Berrio, Loboa, Serna, Charverra; León y el goleador Fydriszewski, mientras que el partido se jugará la noche del lunes 20 de octubre a las 8:10 p.m.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Alejandro Restrepo anunció los titulares con los que el DIM buscará ser el líder de la Liga BetPlay frente a Independiente Santa Fe.

    Sigue al canal de WhatsApp del DIM

    El compromiso corresponde a la fecha 14 del campeonato que fue aplazada por concierto en el máximo escenario deportivo de los antioqueños.

    El rojo de la montaña formará con Washington Aguerre, Léyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño, Esneyder Mena y Léider Berrio.

    Asimismo serán titulares Halam Loboa, Alexis Serna, Francisco Charverra, Brayan León y el goleador Francisco Fydriszewski.

    Al compromiso el ‘Poderoso’ llega tercero en la tabla de posiciones y una victoria los dejaría líderes solitarios del campeonato.

    Para este juego, el DIM contará en el banco de suplentes con Éder Chaux, Jhon Palacios, Jhan Mena y Jaime Alvarado.

    Igualmente, son suplentes Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera, Ménder garcía, Jaider Valencia y Luis ‘Chino’ Sandoval.

    El balón rodará en la cancha del estadio Atanasio Girardot en la noche de este lunes, 20 de octubre, desde las 8:10 de la noche.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

