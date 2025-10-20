¡Se revive la final! Titulares del DIM para recibir a Santa Fe en el Atanasio

Alejandro Restrepo anunció los titulares con los que el DIM buscará ser el líder de la Liga BetPlay frente a Independiente Santa Fe.

El compromiso corresponde a la fecha 14 del campeonato que fue aplazada por concierto en el máximo escenario deportivo de los antioqueños.

El rojo de la montaña formará con Washington Aguerre, Léyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño, Esneyder Mena y Léider Berrio.

Asimismo serán titulares Halam Loboa, Alexis Serna, Francisco Charverra, Brayan León y el goleador Francisco Fydriszewski.

Al compromiso el ‘Poderoso’ llega tercero en la tabla de posiciones y una victoria los dejaría líderes solitarios del campeonato.

Para este juego, el DIM contará en el banco de suplentes con Éder Chaux, Jhon Palacios, Jhan Mena y Jaime Alvarado.

Igualmente, son suplentes Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera, Ménder garcía, Jaider Valencia y Luis ‘Chino’ Sandoval.

El balón rodará en la cancha del estadio Atanasio Girardot en la noche de este lunes, 20 de octubre, desde las 8:10 de la noche.

