    ¡Con Brayan León inicialista! Titulares del DIM para visitar al Tolima
    Alejandro Restrepo anunció los titulares del DIM con los que el poderoso buscará 3 puntos ante el Deportes Tolima. Foto: DIM
    Resumen: El director técnico del Deportivo Independiente Medellín (DIM), Alejandro Restrepo, confirmó la nómina titular que enfrentará al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro a las 6:20 p.m., la cual incluye a Brayan León pese al descontento de la afición por su expulsión previa en la Copa BetPlay; el equipo formará con Éder Chaux en el arco, una línea defensiva con Esneyder Mena, Jhan Palacios, José Ortiz y Daniel Londoño, y el resto de la formación estará compuesta por Léider Berrio, Halam Loboa, Alexis Serna, Ménder García y Jader Valencia junto al mencionado León.

    Alejandro Restrepo anunció los titulares con los que el DIM va a enfrentar al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro.

    Pese a la protesta de los hinchas, uno de los jugadores que será de la partida inicial es Brayan León, quien, por una inmadurez, se hizo expulsar en el juego contra Santa Fe por Copa BetPlay.

    El rojo de la montaña formará con Éder Chaux, Esneyder Mena, Jhan Palacios, José Ortiz, Daniel Londoño y Léider Berrio.

    Asimismo, Halam Loboa, Alexis Serna, Ménder García, Brayan León y Jader Valencia.

    El compromiso se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, desde las 6:20 de la tarde.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

