¡Con Brayan León inicialista! Titulares del DIM para visitar al Tolima

Resumen: El director técnico del Deportivo Independiente Medellín (DIM), Alejandro Restrepo, confirmó la nómina titular que enfrentará al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro a las 6:20 p.m., la cual incluye a Brayan León pese al descontento de la afición por su expulsión previa en la Copa BetPlay; el equipo formará con Éder Chaux en el arco, una línea defensiva con Esneyder Mena, Jhan Palacios, José Ortiz y Daniel Londoño, y el resto de la formación estará compuesta por Léider Berrio, Halam Loboa, Alexis Serna, Ménder García y Jader Valencia junto al mencionado León.