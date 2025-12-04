Minuto30
    ¡Por la última oportunidad! Titulares del DIM para visitar a Atlético Nacional
    Sin más oportunidades, el DIM enfrentará a Atlético Nacional, con estos titulares elegidos por Alejandro Restrepo. Foto: DIM
    • Alejandro Restrepo sabe que si o si, necesita ganar esta noche, ante Atlético Nacional, para conservar la pequeña esperanza de clasificar a la final.

    Sigue al canal de WhatsApp del DIM

    Para ello anunció los titulares con los que enfrentará al verde paisa, empezando por su portero titular, Washington Aguerre.

    El rojo de la montaña formará además con Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, Fainer Torijano y Daniel Londoño.

    Igualmente serán titulares Juan David Arizala, jugador vendido al Milan, Léider Berrio, Jaime Alvarado, Baldomero Perlaza, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

    Al juego el DIM llega con apenas dos puntos, sin embargo, gracias al punto invisible, conserva una pequeña luz de esperanza de meterse a la final.

    El juego en el coloso de la 74 se disputará desde las 6:30 de la tarde de este jueves, 4 de diciembre.

    Más noticias del Deportivo Independiente Medellín

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

