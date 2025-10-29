Minuto30
    Los titulares del DIM para recibir a Atlético Bucaramanga en el Atanasio
    Alejandro Restrepo anunció el once titular del DIM con el que enfrentarán al Atlético Bucaramanga en el Atanasio Girardot. Foto: DIM
    Resumen: El director técnico del Deportivo Independiente Medellín (DIM), Alejandro Restrepo, anunció la nómina titular para enfrentar al líder de la Liga BetPlay II-2025, Atlético Bucaramanga, buscando ascender en la tabla de posiciones y obtener puntos cruciales tras la reciente goleada sufrida ante Atlético Nacional. El once inicial del "Equipo del Pueblo" estará compuesto por Washington Aguerre en el arco; Léyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño y Esneyder Mena en defensa; Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Léider Berrio y Francisco Chaverra en el mediocampo; y Brayan León junto a Francisco Fydriszewski en el ataque, con la intención de conseguir la victoria en el Atanasio Girardot.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Alejandro Restrepo anunció los titulares con los que enfrentará a Atlético Bucaramanga, líder de la Liga BetPlay II-2025.

    El Equipo el Pueblo, cuarto en la tabla de posiciones, buscará la oportunidad de ascender en la tabla y con ello buscar uno de los dos puntos invisibles.

    Al juego, el rojo de la montaña llega con ‘sangre en los ojos’ luego de la goleada que le propinó Atlético Nacional.

    Para enfrentar a Bucaramanga, Alejandro Restrepo formará con Washington Aguerre, Léyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño y Esneyder Mena.

    También serán titulares Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Léider Berrio, Francisco Chaverra, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

    En el banco de emergentes, Restrepo tendrá disponibles a éder Chaux, José Ortiz, Ménder García, Juan Arizala y Alexis Serna.

    Igualmente, son suplentes Jarlan Barrera, Diego Moreno, Jader Valencia y Luis Sandoval.

    El compromiso en el coloso de la 74 se disputará en la tarde noche de este miércoles, 29 de octubre, desde las 6:10 de la tarde.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

