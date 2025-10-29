Los titulares del DIM para recibir a Atlético Bucaramanga en el Atanasio

Resumen: El director técnico del Deportivo Independiente Medellín (DIM), Alejandro Restrepo, anunció la nómina titular para enfrentar al líder de la Liga BetPlay II-2025, Atlético Bucaramanga, buscando ascender en la tabla de posiciones y obtener puntos cruciales tras la reciente goleada sufrida ante Atlético Nacional. El once inicial del "Equipo del Pueblo" estará compuesto por Washington Aguerre en el arco; Léyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño y Esneyder Mena en defensa; Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Léider Berrio y Francisco Chaverra en el mediocampo; y Brayan León junto a Francisco Fydriszewski en el ataque, con la intención de conseguir la victoria en el Atanasio Girardot.