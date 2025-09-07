Minuto30
  • Titulares para el mejor clásico regional del país: DIM y Atlético Nacional anunciaron sus nóminas

    Titulares para el mejor clásico regional del país: DIM y Atlético Nacional anunciaron sus nóminas
    Compartir:
    Resumen: Medellín, la "ciudad más futbolera de Colombia", se prepara para vivir un nuevo clásico regional entre el DIM y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. Se han anunciado las alineaciones iniciales para este esperado encuentro, con el Deportivo Independiente Medellín (DIM) buscando el liderato de la liga bajo la dirección de Alejandro Restrepo, mientras que Atlético Nacional, liderado por Javier Gandolfi, intentará ascender en la tabla de posiciones. El DIM contará con jugadores como Éder Chaux y Baldomero Perlaza, mientras que el "verde paisa" alineará a Harlen Castillo y Jorman Campuzano, entre otros, para este partido que promete ser uno de los más emocionantes de la temporada.

    Llegó la hora del mejor clásico regional del país, en la ciudad más futbolera de Colombia. El DIM y Atlético Nacional anunciaron sus titulares.

    Alejandro Restrepo, que con su plantilla podría asumir el liderato de la Liga anunció a Éder Chaux, Léyser Chaverra, José Ortíz, Daniel Londoño y Esneyder Mena.

    También serán titulares del rojo de la montaña Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Francisco Chaverra, Jarlan Barrera, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

    Por su parte, Javier Gandolfi, que buscará ascender en la tabla de posiciones, formará con Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo, Juan José Arias, William Tesillo, Joan Castro y Camilo Cándido.

    También serán titulares del verde paisa Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Juan Bauzá, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno y Facundo Batista.

    WhatsApp Image 2025 09 07 at 5.31.34 PM

    Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al DIM

    El compromiso se disputará en el estadio Atanasio Girardot desde las 6:20 de la tarde.

    Compartir:
