Titulares para el mejor clásico regional del país: DIM y Atlético Nacional anunciaron sus nóminas

Llegó la hora del mejor clásico regional del país, en la ciudad más futbolera de Colombia. El DIM y Atlético Nacional anunciaron sus titulares.

Alejandro Restrepo, que con su plantilla podría asumir el liderato de la Liga anunció a Éder Chaux, Léyser Chaverra, José Ortíz, Daniel Londoño y Esneyder Mena.

También serán titulares del rojo de la montaña Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Francisco Chaverra, Jarlan Barrera, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

Por su parte, Javier Gandolfi, que buscará ascender en la tabla de posiciones, formará con Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo, Juan José Arias, William Tesillo, Joan Castro y Camilo Cándido.

También serán titulares del verde paisa Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Juan Bauzá, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno y Facundo Batista.

El compromiso se disputará en el estadio Atanasio Girardot desde las 6:20 de la tarde.

