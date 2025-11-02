¡Por un golpe contundente! Titulares de Atlético Nacional para recibir al América en la semifinal de la Copa BetPlay

Diego Arias anunció el once titular con el que Atlético Nacional recibirá a América de Cali en el primer partido de la semifinal de la Copa BetPlay.

El conjunto verdolaga formará con David Ospina en el arco, Simón García y Royer Caicedo serán los centrales.

Los laterales serán Andrés Felipe Román por la banda derecha y Camilo Cándido por la banda izquierda.

Igualmente serán titulares los volantes Élkin Rivero, Matheus Uribe y Juan Bauzá más adelantado.

En el ataque, estará Marino Hinestroza por la banda derecha como extremo, Andrés Sarmiento por la banda izquierda y Alfredo Morelos en el ataque.

En el banco de suplentes, Arias contará con Luis Marquínez, César Haydar que regresa, Andrés Salazar y Kilian Toscano.

Igualmente son suplentes, Cristian Uribe, Juan Manuel Rengifo, Andy Batioja, Dairon Asprilla y Facundo Batista.

¡Por un golpe con contundencia! Titulares de Atlético Nacional para recibir al América en la semifinal de la Copa BetPlay

Este compromiso revive la final de Copa del 2024 que terminó ganando Atlético Nacional luego una victoria 3-1 en casa y un empate 0-0 en el Pascual Guerrero.

Como se recordará, en el estadio del América de Cali los hinchas interrumpieron el compromiso con desmanes, en protesta por la mala actuación de los escarlatas.

Ese título del 2024, Atlético Nacional lo tuvo que celebrar dentro de tanquetas de la UNDMO, antiguo ESMAD.

Este compromiso, ahora por la Semifinal de la Copa es la oportunidad del verde paisa de defender el título.

Por su parte, América de Cali buscará lograr el primer título de la Copa, uno que le ha sido esquivo y campeonato al que solo llegó a ser subcampeón ante Atlético Nacional.

Adicionalmente, es la oportunidad para ver dos partidazos en el que para muchos es considerado el clásico más grande del país.

