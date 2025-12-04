Minuto30
    ¡Por el todo! Titulares de Atlético Nacional para recibir al DIM
    Usando a sus mejores hombres, Diego Arias anunció los titulares de Atlético Nacional para enfrentar al DIM. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: El técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, alineó a su mejor nómina para el crucial clásico ante el DIM, que podría dejar a uno o ambos equipos eliminados de la Liga. El once inicialista incluye a David Ospina en el arco; una línea defensiva con Andrés Felipe Román, William Tesillo, Simón García y Camilo Cándido; la dupla de mediocampo con Jorman Campuzano y Matheus Uribe; y un frente de ataque con Juan Manuel Rengifo, Marlos Moreno, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos. El partido, programado para las 6:30 de la tarde, es a "todo o nada" para mantener vivas sus aspiraciones en el campeonato.

    Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, sabe que no hay mañana y por ello puso a lko mejor de su nómina para que sean inicialistas ante el DIM.

    El verde paisa formará en el arco con David Ospina y los laterales serán Andrés Felipe Román y Camilo Cándido.

    Los centrales elegidos por Arias son William Tesillo y Simón García, mientras que la pareja de volantes será Jorman Campuzano y Matheus Uribe.

    En el frente de ataque, el más veces campeón de Colombia contará con Juan Manuel Rengifo, Marlos Moreno, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.

    El compromiso arranca desde las 6:30 de la tarde y si o si, esta noche dejará a uno de los dos eliminados, aunque, podría ser los dos al tiempo en caso de un empate.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

