Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, sabe que no hay mañana y por ello puso a lko mejor de su nómina para que sean inicialistas ante el DIM.

El verde paisa formará en el arco con David Ospina y los laterales serán Andrés Felipe Román y Camilo Cándido.

Los centrales elegidos por Arias son William Tesillo y Simón García, mientras que la pareja de volantes será Jorman Campuzano y Matheus Uribe.

¡Por el todo! Titulares de Atlético Nacional para recibir al DIM

En el frente de ataque, el más veces campeón de Colombia contará con Juan Manuel Rengifo, Marlos Moreno, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.

El compromiso arranca desde las 6:30 de la tarde y si o si, esta noche dejará a uno de los dos eliminados, aunque, podría ser los dos al tiempo en caso de un empate.

