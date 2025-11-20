¡Los elegidos para el clásico! Titulares de Atlético Nacional para recibir a América de Cali

Resumen: Atlético Nacional se enfrentará al América de Cali en el estadio Atanasio Girardot a las 7:30 de la noche, marcando el inicio de los cuadrangulares para ambos equipos. El técnico Diego Arias ha definido su once titular con Harlen Castillo en la portería; Simón García y William Tesillo en la defensa central, flanqueados por Andrés Felipe Román y Camilo Cándido; el mediocampo estará a cargo de Jorman Campuzano, Matheus Uribe y Edwin Cardona; mientras que Juan Manuel Rengifo, Marino Hinestroza y el delantero Alfredo Morelos completarán el frente de ataque. Este partido corresponde al Grupo A, donde el Junior de Barranquilla ya tomó ventaja al vencer al DIM por 1-0.
Atlético Nacional recibe a América de Cali en el estadio Atanasio Girardot desde las 7:30 de la noche, en lo que será para los dos oncenos el inicio de los cuadrangulares.
El verde paisa formará con el portero Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo y los centrales Simón García y William Tesillo.
Diego Arias, técnico verdolaga, eligió a los laterales Andrés Felipe Román por la banda derecha y a Camilo Cándido por la banda izquierda.
En el medio campo el conjunto antioqueño contará con Jorman Campuzano, Matheus Uribe y Edwin Cardona.
Más adelantados, por los extremos estarán Juan Manuel Rengifo por la banda izquierda y Marino Hinestroza.
Finalmente en el frente de ataque estará el búfalo Alfredo Morelos.
El compromiso se disputará en el estadio Atanasio Girardot desde las 7:30 de la noche.
En el grupo A, al que pertenecen estos dos oncenos, tomó la delantera Junior de Barranquilla que venció al DIM 1-0.
Más noticias de Atlético Nacional
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.