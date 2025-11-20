Atlético Nacional recibe a América de Cali en el estadio Atanasio Girardot desde las 7:30 de la noche, en lo que será para los dos oncenos el inicio de los cuadrangulares.

El verde paisa formará con el portero Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo y los centrales Simón García y William Tesillo.

Diego Arias, técnico verdolaga, eligió a los laterales Andrés Felipe Román por la banda derecha y a Camilo Cándido por la banda izquierda.

En el medio campo el conjunto antioqueño contará con Jorman Campuzano, Matheus Uribe y Edwin Cardona.

¡Los elegidos para el clásico! Titulares de Atlético Nacional para recibir a América de Cali

Más adelantados, por los extremos estarán Juan Manuel Rengifo por la banda izquierda y Marino Hinestroza.

Finalmente en el frente de ataque estará el búfalo Alfredo Morelos.

El compromiso se disputará en el estadio Atanasio Girardot desde las 7:30 de la noche.

En el grupo A, al que pertenecen estos dos oncenos, tomó la delantera Junior de Barranquilla que venció al DIM 1-0.

