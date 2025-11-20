Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Los elegidos para el clásico! Titulares de Atlético Nacional para recibir a América de Cali

    • ¡Los elegidos para el clásico! Titulares de Atlético Nacional para recibir a América de Cali

    ¡Los elegidos para el clásico! Titulares de Atlético Nacional para recibir a América de Cali
    Atlético Nacional y América de Cali inician cuadrangulares semifinales en un vibrante clásico en el Atanasio Girardot. Foto: Atlético Nacional
    Compartir:
    • ¡Los elegidos para el clásico! Titulares de Atlético Nacional para recibir a América de Cali

    Resumen: Atlético Nacional se enfrentará al América de Cali en el estadio Atanasio Girardot a las 7:30 de la noche, marcando el inicio de los cuadrangulares para ambos equipos. El técnico Diego Arias ha definido su once titular con Harlen Castillo en la portería; Simón García y William Tesillo en la defensa central, flanqueados por Andrés Felipe Román y Camilo Cándido; el mediocampo estará a cargo de Jorman Campuzano, Matheus Uribe y Edwin Cardona; mientras que Juan Manuel Rengifo, Marino Hinestroza y el delantero Alfredo Morelos completarán el frente de ataque. Este partido corresponde al Grupo A, donde el Junior de Barranquilla ya tomó ventaja al vencer al DIM por 1-0.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Atlético Nacional recibe a América de Cali en el estadio Atanasio Girardot desde las 7:30 de la noche, en lo que será para los dos oncenos el inicio de los cuadrangulares.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    El verde paisa formará con el portero Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo y los centrales Simón García y William Tesillo.

    Diego Arias, técnico verdolaga, eligió a los laterales Andrés Felipe Román por la banda derecha y a Camilo Cándido por la banda izquierda.

    En el medio campo el conjunto antioqueño contará con Jorman Campuzano, Matheus Uribe y Edwin Cardona.

    ¡Los elegidos para el clásico! Titulares de Atlético Nacional para recibir a América de Cali

    Más adelantados, por los extremos estarán Juan Manuel Rengifo por la banda izquierda y Marino Hinestroza.

    Finalmente en el frente de ataque estará el búfalo Alfredo Morelos.

    El compromiso se disputará en el estadio Atanasio Girardot desde las 7:30 de la noche.

    En el grupo A, al que pertenecen estos dos oncenos, tomó la delantera Junior de Barranquilla que venció al DIM 1-0.

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¡A Junior le ‘hicho achí’! No le aceptó a Atlético Nacional jugar en Manizales

    Los elegidos de Arias: Estos son los convocados de Atlético Nacional para recibir a América de Cali

    ¡El diablo no asusta! Atlético Nacional va por una nueva goleada contra América de Cali

    ¿Van a hacer falta? Bajas de Atlético Nacional para el juego contra América de Cali

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Los elegidos para el clásico! Titulares de Atlético Nacional para recibir a América de Cali

    ¡Los elegidos para el clásico! Titulares de Atlético Nacional para recibir a América de Cali

    ¡A Junior le ‘hicho achí’! No le aceptó a Atlético Nacional jugar en Manizales

    ¡A Junior le ‘hicho achí’! No le aceptó a Atlético Nacional jugar en Manizales

    Los elegidos de Arias: Estos son los convocados de Atlético Nacional para recibir a América de Cali

    Los elegidos de Arias: Estos son los convocados de Atlético Nacional para recibir a América de Cali

    ¿Iker Blanco o Éder Chaux? Quién debe ser el reemplazo de Washington Aguerre en el DIM

    ¿Iker Blanco o Éder Chaux? Quién debe ser el reemplazo de Washington Aguerre en el DIM

    ¡El diablo no asusta! Atlético Nacional va por una nueva goleada contra América de Cali

    ¡El diablo no asusta! Atlético Nacional va por una nueva goleada contra América de Cali


    [grupos] [fixture items="7"]