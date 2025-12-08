¡El verde necesita ganar! Titulares de Atlético Nacional para el juego contra América de Cali

Minuto30
    Atlético Nacional definió su once titular para enfrentar a América de Cali, buscando la crucial victoria que mantiene vivas sus opciones en la final. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: El técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, confirmó el once titular para el crucial partido como visitante contra América de Cali, buscando una victoria necesaria para mantener sus aspiraciones de llegar a la final. El equipo formará con David Ospina en el arco; una defensa compuesta por William Tesillo, Simón García, Andrés Felipe Román y Camilo Cándido; en el mediocampo estarán Jorman Campuzano y Élkin Rivero (este último sustituyendo al suspendido Matheus Uribe); y en el ataque jugarán Marlos Moreno, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos. El encuentro se disputará a las 5:15 p.m., en simultáneo con el otro partido del grupo.

    Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, anunció el once titular con los que el verde paisa visitará a América de Cali.

    El conjunto antioqueño necesita la victoria para aspirar a llegar a la final, aunque queda dependiendo del resultado que se de en Medellín.

    En todo caso, para hacer su tarea, que es ganar, el verde formará con David Ospina, William Tesillo, Simón García, Andrés Felipe Román y Camilo Cándido.

    Adicionalmente serán titulares Jorman Campuzano con Élkin Rivero, este tras la expulsión postpartido de Matheus Uribe.

    Finalmente, los titulares son Juan Manuel Rengifo, Marlos Moreno, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.

    El juego se jugará en simultánea con el de Medellín, desde las 5:15 de la tarde.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

