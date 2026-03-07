Resumen: Para Nacional, ganar hoy no es una opción, es una necesidad para evitar que la crisis deportiva se profundice y para mantener la competitividad en el rentado local, único objetivo que le queda en el horizonte.

Titular de Nacional ante Águilas: El «Rey de Copas» busca sanar heridas en el Cincuentenario antes de las elecciones

Minuto30.com .- Atlético Nacional regresa al ruedo este sábado 7 de marzo para enfrentar a Águilas Doradas por la décima jornada de la Liga BetPlay. El encuentro, programado para las 4:00 p. m. en el Estadio Cincuentenario, llega en el momento más crítico de la era de Diego Arias, tras la dolorosa eliminación en Copa Sudamericana a manos de Millonarios.

Con una hinchada desanimada y golpeada por la falta de resultados internacionales, el equipo verde tiene la obligación de sumar tres puntos que calmen las aguas antes de la jornada electoral del domingo. Para este duelo regional, Arias ha convocado a 20 jugadores, buscando darle un giro al funcionamiento colectivo que tanto se le ha criticado.

Las fichas para la redención

El 1️⃣1️⃣ para el juego de hoy 💚#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/wVN1Msh4al

— Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 7, 2026

Arbitraje de lujo para el duelo antioqueño

La Dimayor ha designado un cuerpo arbitral de primer nivel para este encuentro, encabezado por el experimentado Wílmar Roldán, lo que garantiza garantías en la justicia deportiva para un partido que promete ser físico y táctico.

Cuerpo Arbitral:

Central: Wílmar Roldán (Antioquia)

Asistente 1: David Fuentes (Cesar)

Asistente 2: Jeferson Arias (Quindío)

Cuarto Árbitro: Alejandro Moncada (Antioquia)

VAR: Luis Picón (Antioquia)

AVAR: Elkin Abril (Casanare)

Un partido “tempranero” por la democracia

Debido a la jornada electoral que vivirá el país este domingo 8 de marzo, el horario del partido se fijó para las 4 de la tarde. Esto con el fin de facilitar los operativos de seguridad y el cumplimiento de la Ley Seca que rige en la ciudad.

Para Nacional, ganar hoy no es una opción, es una necesidad para evitar que la crisis deportiva se profundice y para mantener la competitividad en el rentado local, único objetivo que le queda en el horizonte.