Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Titular de Nacional ante Águilas: El «Rey de Copas» busca sanar heridas en el Cincuentenario antes de las elecciones

    Para Nacional, ganar hoy no es una opción, es una necesidad para evitar que la crisis deportiva se profundice

    Publicado por: SoloDuque

    nacional llega al cincuenanario para enfrentarse a Aguilas Doradas por la fecha 10
    Foto: Atlético Nacional
    Titular de Nacional ante Águilas: El «Rey de Copas» busca sanar heridas en el Cincuentenario antes de las elecciones

    Resumen: Para Nacional, ganar hoy no es una opción, es una necesidad para evitar que la crisis deportiva se profundice y para mantener la competitividad en el rentado local, único objetivo que le queda en el horizonte.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Atlético Nacional regresa al ruedo este sábado 7 de marzo para enfrentar a Águilas Doradas por la décima jornada de la Liga BetPlay. El encuentro, programado para las 4:00 p. m. en el Estadio Cincuentenario, llega en el momento más crítico de la era de Diego Arias, tras la dolorosa eliminación en Copa Sudamericana a manos de Millonarios.

    Con una hinchada desanimada y golpeada por la falta de resultados internacionales, el equipo verde tiene la obligación de sumar tres puntos que calmen las aguas antes de la jornada electoral del domingo. Para este duelo regional, Arias ha convocado a 20 jugadores, buscando darle un giro al funcionamiento colectivo que tanto se le ha criticado.

    Las fichas para la redención

    El 1️⃣1️⃣ para el juego de hoy 💚#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/wVN1Msh4al

    — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 7, 2026

    Arbitraje de lujo para el duelo antioqueño

    La Dimayor ha designado un cuerpo arbitral de primer nivel para este encuentro, encabezado por el experimentado Wílmar Roldán, lo que garantiza garantías en la justicia deportiva para un partido que promete ser físico y táctico.

    Cuerpo Arbitral:

    Central: Wílmar Roldán (Antioquia)

    Asistente 1: David Fuentes (Cesar)

    Asistente 2: Jeferson Arias (Quindío)

    Cuarto Árbitro: Alejandro Moncada (Antioquia)

    VAR: Luis Picón (Antioquia)

    AVAR: Elkin Abril (Casanare)

    Un partido “tempranero” por la democracia

    Debido a la jornada electoral que vivirá el país este domingo 8 de marzo, el horario del partido se fijó para las 4 de la tarde. Esto con el fin de facilitar los operativos de seguridad y el cumplimiento de la Ley Seca que rige en la ciudad.

    Para Nacional, ganar hoy no es una opción, es una necesidad para evitar que la crisis deportiva se profundice y para mantener la competitividad en el rentado local, único objetivo que le queda en el horizonte.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.