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Resumen: El camino de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 arranca oficialmente en territorio mexicano. El director técnico, Néstor Lorenzo, ha destapado sus cartas y confirmó el once inicial

¡Ya está la titular! Así formará Colombia en su debut mundialista ante Uzbekistán

Minuto30.com .- El camino de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 arranca oficialmente en territorio mexicano. El director técnico, Néstor Lorenzo, ha destapado sus cartas y confirmó el once inicial con el que el combinado nacional hará su esperado debut frente a Uzbekistán, en la primera fecha del Grupo K.

El 11 inicial de la «Tricolor»

Con una mezcla de experiencia y juventud, Colombia saltará al terreno de juego con el siguiente esquema:

Arquero: Camilo Vargas.

Defensas: Daniel Muñoz (lateral derecho), Davinson Sánchez (central), Jhon Lucumí (central) y Johan Mojica (lateral izquierdo).

Mediocampistas de primera línea: Jefferson Lerma y Gustavo Puerta.

Enganche: James Rodríguez, como el principal eje creativo del equipo.

Extremos: Jhon Arias por una banda y Luis «Lucho» Díaz por la otra, aportando desequilibrio y velocidad.

Delantero centro: Luis Suárez, encargado de comandar el ataque.

El panorama en el Grupo K

Colombia saldrá al campo conociendo el resultado de sus otros dos rivales directos. A primera hora, en el partido inaugural de este grupo, las selecciones de Portugal y Congo empataron 1-1.

Este resultado representa una oportunidad inmejorable para los dirigidos por Néstor Lorenzo: si Colombia logra concretar una victoria frente a Uzbekistán, terminará esta primera jornada como líder solitario de su zona, dando un paso firme hacia la clasificación a la siguiente ronda.