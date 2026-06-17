¡Ya está la titular! Así formará Colombia en su debut mundialista ante Uzbekistán

Resumen: El camino de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 arranca oficialmente en territorio mexicano. El director técnico, Néstor Lorenzo, ha destapado sus cartas y confirmó el once inicial
Minuto30.com .- El camino de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 arranca oficialmente en territorio mexicano. El director técnico, Néstor Lorenzo, ha destapado sus cartas y confirmó el once inicial con el que el combinado nacional hará su esperado debut frente a Uzbekistán, en la primera fecha del Grupo K.
El 11 inicial de la «Tricolor»
Con una mezcla de experiencia y juventud, Colombia saltará al terreno de juego con el siguiente esquema:
Arquero: Camilo Vargas.
Defensas: Daniel Muñoz (lateral derecho), Davinson Sánchez (central), Jhon Lucumí (central) y Johan Mojica (lateral izquierdo).
Mediocampistas de primera línea: Jefferson Lerma y Gustavo Puerta.
Enganche: James Rodríguez, como el principal eje creativo del equipo.
Extremos: Jhon Arias por una banda y Luis «Lucho» Díaz por la otra, aportando desequilibrio y velocidad.
Delantero centro: Luis Suárez, encargado de comandar el ataque.
El panorama en el Grupo K
Colombia saldrá al campo conociendo el resultado de sus otros dos rivales directos. A primera hora, en el partido inaugural de este grupo, las selecciones de Portugal y Congo empataron 1-1.
Este resultado representa una oportunidad inmejorable para los dirigidos por Néstor Lorenzo: si Colombia logra concretar una victoria frente a Uzbekistán, terminará esta primera jornada como líder solitario de su zona, dando un paso firme hacia la clasificación a la siguiente ronda.
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