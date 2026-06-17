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    ¡Ya está la titular! Así formará Colombia en su debut mundialista ante Uzbekistán

    Colombia saldrá al campo conociendo el resultado de sus otros dos rivales directos

    Publicado por: SoloDuque

    colombia en el mundial
    Imagen elaborada con IA para ilustar la nota
    ¡Ya está la titular! Así formará Colombia en su debut mundialista ante Uzbekistán

    Resumen: El camino de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 arranca oficialmente en territorio mexicano. El director técnico, Néstor Lorenzo, ha destapado sus cartas y confirmó el once inicial

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El camino de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 arranca oficialmente en territorio mexicano. El director técnico, Néstor Lorenzo, ha destapado sus cartas y confirmó el once inicial con el que el combinado nacional hará su esperado debut frente a Uzbekistán, en la primera fecha del Grupo K.

    El 11 inicial de la «Tricolor»

    Con una mezcla de experiencia y juventud, Colombia saltará al terreno de juego con el siguiente esquema:

    Arquero: Camilo Vargas.

    Defensas: Daniel Muñoz (lateral derecho), Davinson Sánchez (central), Jhon Lucumí (central) y Johan Mojica (lateral izquierdo).

    Mediocampistas de primera línea: Jefferson Lerma y Gustavo Puerta.

    Enganche: James Rodríguez, como el principal eje creativo del equipo.

    Extremos: Jhon Arias por una banda y Luis «Lucho» Díaz por la otra, aportando desequilibrio y velocidad.

    Delantero centro: Luis Suárez, encargado de comandar el ataque.

    titular colombia1

    El panorama en el Grupo K

    Colombia saldrá al campo conociendo el resultado de sus otros dos rivales directos. A primera hora, en el partido inaugural de este grupo, las selecciones de Portugal y Congo empataron 1-1.

    Este resultado representa una oportunidad inmejorable para los dirigidos por Néstor Lorenzo: si Colombia logra concretar una victoria frente a Uzbekistán, terminará esta primera jornada como líder solitario de su zona, dando un paso firme hacia la clasificación a la siguiente ronda.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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