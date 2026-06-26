«Titilan Tilán»: llega la primera carranga – reggae interplanetaria de Canparaní

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Resumen: Con letra y música a cargo del compositor Mauricio Ramírez Orozco, esta obra del proyecto Canparaní va mucho más allá de ser solo una melodía para bailar. Su mensaje es profundo, reflexivo y altamente motivador.

Minuto30.com .- La escena musical alternativa se renueva con una propuesta fresca, única y llena de buena energía. Se trata de «Titilan Tilán», una innovadora canción que fusiona el folclor andino con vibras caribeñas, creando lo que se ha bautizado oficialmente como la primera «carranga reggae interplanetaria».

El poder de la voluntad hecho canción

Con letra y música a cargo del compositor Mauricio Ramírez Orozco, esta obra del proyecto Canparaní va mucho más allá de ser solo una melodía para bailar. Su mensaje es profundo, reflexivo y altamente motivador.

La temática central de la canción explora dos pilares fundamentales para el crecimiento personal:

El poder de los hábitos: Cómo las pequeñas acciones diarias construyen grandes realidades.

La fuerza de la voluntad: El motor interno necesario para transformar nuestra vida y nuestro entorno.

Una invitación a cantar y vibrar alto

Más que un simple lanzamiento musical, «Titilan Tilán» es una herramienta sonora diseñada para elevar el ánimo. El creador extiende una invitación abierta a todo el público para escuchar la canción, dejarse llevar por este ritmo interplanetario y, sobre todo, cantar las inspiradoras afirmaciones que componen su coro.

¡No te la pierdas! Si buscas una dosis de positivismo, buena música y letras que alimenten el espíritu, esta mezcla de carranga y reggae es el nuevo himno que debe estar en tu lista de reproducción.