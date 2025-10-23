¡Tiroteo en Bogotá! Tres militares heridos tras ataque armado durante operativo en Mazurén

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Tres militares resultaron heridos en un tiroteo en Mazurén, norte de Bogotá, durante un operativo del Gaula Militar. El presunto homicida fue capturado tras abrir fuego contra los uniformados.

Un fuerte tiroteo se registró sobre las 2:00 p.m. de este jueves 23 de octubre en el barrio Mazurén, al norte de Bogotá, durante un operativo adelantado por el Gaula Militar del Ejército Nacional.

De acuerdo con las primeras versiones, el intercambio de disparos se presentó cuando las autoridades intentaban cumplir una orden de captura por homicidio contra un presunto integrante de una banda delincuencial. Sin embargo, el sujeto, al verse acorralado, sacó un arma y abrió fuego desde una camioneta, hiriendo a tres uniformados.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que los tres soldados heridos fueron trasladados a centros asistenciales, donde recibe atención médica por heridas de consideración.

El presunto delincuente fue capturado en el lugar de los hechos, tras la reacción de los uniformados del Ejército y la Policía.

El enfrentamiento generó zozobra entre los residentes del sector, ya que el hecho ocurrió en una zona residencial.

El área, ubicada en la carrera 55 con calle 151, fue acordonada mientras las autoridades judiciales recolectan evidencias y adelantan las diligencias correspondientes.

El Ejército Nacional indicó que continuará con los operativos contra estructuras delincuenciales y que los uniformados heridos reciben acompañamiento institucional.

