Se registra un nuevo tiroteo en Estados Unidos, esta vez en un cementerio

Este 2 de junio se registró un nuevo tiroteo en Estados Unidos, específicamente en el cementerio Graceland de Wisconsin.

De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, alrededor de las 2:26 p.m. se escucharon entre 20 y 30 disparos de arma de fuego mientras se realizaba un sepelio en el lugar.

Un medio de comunicación local informó que estaba siendo velado un hombre afroamericano que en días anteriores fue baleado por policías cuando huía de estos.

La Policía de Racine informó que hay varios heridos y pidió no ir al sector donde está ubicado el cementerio Graceland para que se puedan adelantar las investigaciones correspondientes.

Aún no se ha confirmado el número exacto de víctimas del tiroteo pero se presume que hay al menos cinco personas heridas, entre las que estarían familiares del hombre fallecido.

Cabe mencionar que este es el tercer tiroteo registrado solo en esta semana en Estados Unidos, el anterior fue en un hospital de Tulsa.

At 2:26pm there were multiple shots fired at Graceland Cemetery. There are victims but unknown how many at this time. The scene is still active and being investigated.

We will update you when more details become available.

Thank you!

— Racine Police (@RacinePD) June 2, 2022