VIDEOS: Terror en escuela secundaria de Texas, Estados Unidos por tiroteo

En la mañana de este miércoles, 6 de octubre, se registró un tiroteo en una escuela secundaria en la localidad de Arlington, en Texas, Estados Unidos y las autoridades ya revelaron una fotografía del presunto responsable de este hecho.

En redes sociales ya se han viralizado videos del angustiante momento en el que los estudiantes estaban en plena clase cuando, al parecer, se escucharon los tiros y se genera pánico.

La Policía de Arlington confirmó el hecho a través de su cuenta de Twitter e informó que ya hacían presencia en el sitio y que «estamos haciendo una búsqueda metódica».

Asimismo, las autoridades señalaron que tras el tiroteo, «los estudiantes eventualmente serán transportados en autobús» al Centro de Artes Escénicas para reunirse con sus padres, «después de que la escuela esté completamente asegurada».

Sobre el origen del tiroteo, la Policía de Arlington publicó en su cuenta de Twitter la foto del presunto responsable, un joven de apenas 18 años de edad, identificado como Timothy George Simpkins, «que puede estar conduciendo un Dodge Charger 2018 Silver con placa PFY-6260», señalaron las autoridades.

Las autoridades manejan la hipótesis preliminar de que hubo una pelea entre un estudiante y otro sujeto en una clase y accionaron un arma de fuego.

De momento, según la prensa internacional, al parecer, el tiroteo en esta escuela deja cuatro víctimas.

Se esperan declaraciones oficiales en las próximas horas.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021