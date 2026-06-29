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    Tiroteo en un centro de acogida en Alemania deja seis muertos y tres detenidos

    De momento se descarta que hayan menores entre las víctimas , pues al parecer los muertos serían empleados del lugar

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto: Redes Sociales
    Tiroteo en un centro de acogida en Alemania deja seis muertos y tres detenidos

    Resumen: Aunque no se ha detallado oficialmente el rol de los otros dos detenidos, un testigo relató que vio a un hombre y a una mujer intentando escapar

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    Minuto30.com .- Al menos seis personas perdieron la vida este lunes 29 de junio tras registrarse un grave ataque armado en un centro de acogida para jóvenes en la ciudad de Stade, al norte de Alemania. Tras el violento episodio, las autoridades confirmaron la captura de tres presuntos implicados.

    Las víctimas del ataque

    El reporte inicial de las autoridades indicaba que cinco personas habían fallecido en el lugar de los hechos. Sin embargo, la cifra de víctimas fatales se elevó a seis luego de que una persona gravemente herida perdiera la vida en el hospital al que había sido trasladada.

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    Foto: Redes Sociales

    La Policía confirmó un detalle fundamental sobre la tragedia: todas las víctimas mortales eran empleados de la institución. Se verificó que ningún menor de edad o residente del centro resultó herido o fallecido durante la balacera.

    El lugar de los hechos

    El incidente tuvo lugar en una instalación que ofrece alojamiento temporal y protección a mujeres embarazadas y madres jóvenes con sus hijos. El centro está ubicado en Stade, una ciudad de aproximadamente 50.000 habitantes situada al occidente de Hamburgo.

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    Foto: Redes Sociales

    Capturas y sospechosos prófugos

    La rápida intervención de las fuerzas de seguridad permitió el arresto de tres personas, incluyendo al presunto autor material de los disparos. Sobre el operativo y la investigación en curso, se destacan los siguientes detalles:

    Intento de fuga: Aunque no se ha detallado oficialmente el rol de los otros dos detenidos, un testigo relató que vio a un hombre y a una mujer intentando escapar de la escena en un vehículo, justo antes de ser interceptados y neutralizados por los oficiales.

    Operativo abierto: Un portavoz policial señaló que la situación aún no está completamente resuelta, ya que las investigaciones apuntan a que hay otros sospechosos del crimen que se encuentran prófugos. Las autoridades mantienen un fuerte dispositivo de búsqueda en la región.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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