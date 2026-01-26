Resumen: Según el testimonio de la víctima, el asaltante no dudó en accionar un arma de fuego, disparándole a la altura del pecho durante el forcejeo. Por fortuna, la herida no fue letal para el extranjero, pero desató la intervención inmediata de las autoridades que se encontraban en la zona.

Tiroteo en El Poblado: Policía hirió a presunto ladrón que iba a atracar a un gringo

Minuto30.com .- Momentos de máxima tensión se vivieron en el corazón de El poblado en Medellín. Un presunto intento de hurto contra un ciudadano gringo terminó en un enfrentamiento armado en el que un agente de de la Policía Nacional, en uso de su arma de dotación, hirió a un sujeto que minutos antes habría disparado contra la víctima.

Los hechos se desarrollaron entre la Calle 10A con Carrera 37 y la Carrera 42, cerca al parque de El Poblado, donde la rápida reacción de las autoridades evitó la huida del presunto delincuente.

Un gringo, el blanco del hurto

Se conoció que una patrulla que transitaba por el sector fue abordada por una aglomeración de personas. En el lugar, un ciudadano de nacionalidad estadounidense manifestó que el sujeto que yacía herido en el suelo había intentado hurtarle sus pertenencias de forma violenta.

Según el testimonio de la víctima, el asaltante no dudó en accionar un arma de fuego, disparándole a la altura del pecho durante el forcejeo. Por fortuna, la herida no fue letal para el extranjero, pero desató la intervención inmediata de las autoridades que se encontraban en la zona.

Uso del arma de dotación del policía

En medio de la confusión, un ciudadano se identificó ante la patrulla de vigilancia como miembro activo de la Policía Nacional. El uniformado expresó que, al presenciar el ataque contra el estadounidense, se vio en la obligación de accionar su arma de dotación para neutralizar al agresor, impactándolo en la zona abdominal.

Mientras se realizaba la captura en flagrancia del presunto delincuente, una ciudadana que se encontraba en el sitio y que se identificó como médica, auxilió al herido en primera instancia. La profesional advirtió que la herida en el abdomen era de extrema gravedad y requería cirugía inmediata.

Ante la urgencia el presunto ladrón fue trasladado en un taxi hacia un centro asistencial quedando bajo custodia policial.

El caso ha sido reportado inicialmente como tentativa de homicidio y hurto calificado y agravado; delitos por los que tendrá que responder el atacante.