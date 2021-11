Tiraron un bebé a un desagüe y fue rescatado gracias a unos gatos que hicieron alboroto

La Policía de Mumbai, India, publicó a través de su cuenta de Twitter, el pasado 15 de noviembre, que rescataron a un bebé abandonado en un desagüe, gracias a la llamada de una persona que alertó a los uniformados, tras haberse dado cuenta por los ruidos de unos gatos del sector.

De acuerdo a la Policía, recibieron «una llamada de un buen samaritano de que un bebé, envuelto en una tela, fue arrojado a un desagüe. Fue alertado cuando los gatos del vecindario crearon un alboroto».

Los uniformados se desplazaron hasta el lugar y efectivamente rescataron al bebé, el cual fue trasladado de urgencia a un centro asistencial donde está a salvo y recuperándose.

Pantnagar P.stn received a call from a good samaritan that a baby, wrapped in cloth, was dumped in a drain. He was alerted when the neighbourhood cats created a ruckus. the baby was rushed to Rajawadi by the Nirbhaya Squad of Pantnagar P.Stn & is now safe & recovering. pic.twitter.com/nEGSDCD6wz

