‘Tiradera’ contra Residente: Cosculluela lanza canción ‘René, renuncia’

El artista boricua Cosculluela lanzó una tiradera para Residente titulada ‘René Renuncia’, en la que menciona a J Balvin y la artista dominicana Tokisha.

Cosculluela se despachó con una canción cargada de críticas contra el exintegrante de la agrupación Calle 13.

La última canción del boricua parece ser apenas un primer capítulo, en redes sociales los seguidores de Residente esperan un contraataque.

Cosculluela a Residente

“Tú no puede’ criticar al candidato sin vivir bajo el gobierno (Ajá), no puede’ criticar que no hay trabajo si no vive’ en el 100×35”, le tira Cosculluela a Residente.

Y agregó: «No estuvo en el huracán (Nah), tampoco en los terremoto’. Él bajó en una Macan (Ajá) como siempre pa’ la foto. Pa’ grabarse criticando y señalando tubo roto ¿PR (Puerto Rico) pa’ ti es tan m*erda? Pues no viva’ con nosotro’».

El boricua también mencionó al cantante paisa, “Le tira’ a Balvin, no le tira’ al Siervo”.

«No me desafíes! Q te voy a dar pa llevar!! El miedo se lo inventó el diablo, vamo a darle a la gente un round pa q se curen. Esto es White Lion! De amistad pa curarnos (sic*)», escribió Cosculluella antes de lanzar la tiradera.