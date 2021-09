Un tipo habría apuñalado hasta la muerte a su esposa y luego se intentó matar al tomar un veneno

Autoridades en Marinilla confirmaron el asesinato de una mujer en Campo Alegre. Allí, un hombre de 55 años de edad habría asesinado a su esposa de 25 años.

La información oficial indica que la mujer fue atacada en el pecho hasta la muerte, justo al interior de su vivienda, la mañana de este 21 de septiembre en la vereda Campo Alegre sector El Callejón, a 20 minutos del casco urbano de Marinilla.

Organismos de rescate encontraron a la mujer ya muerta

Según la Secretaría de Gobierno, el Cuerpo de Bomberos recibió un llamado con la intención de atender a una mujer herida de gravedad, sin embargo, cuando llegaron a atender el caso, la encontraron sin signos vitales, por lo que el hecho fue remitido a las autoridades policiales, que llegaron al lugar y emprendieron la búsqueda del agresor, este habría huido después de arremeter contra su pareja sentimental.

Versiones aseguran que la mujer estaba casada con el sujeto pero que hace un tiempo había terminado la relación con él.

Un caso similar no se registraba desde el año 2019, el Mandatario de Marinilla, Gildardo Hurtado, rechazó el crimen, expresó, “es lamentable y provoca tristeza y mucha indignación actos criminales como este, uno no entiende cómo una persona puede apropiarse de la vida de otros y acabar con ella de forma cruel y descarada, por eso, haremos todo lo necesario para que se haga justicia y este feminicidio no quede impune. He pedido que se hagan los actos urgentes con mucha perspicacia, para que se puedan aportar las pruebas verídicas y así llevar a la cárcel al agresor”.

El hombre fue capturado en un lugar cercano gracias a la información de la comunidad y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, pero antes de esto, tuvo que ser trasladado al hospital tras manifestar haber consumido veneno.

Dato: La Secretaría de Gobierno de Marinilla convocó a una manifestación pacífica en el parque principal a las 5:00 p.m. de este martes, para pedir que estos hechos no sigan ocurriendo en Colombia y en la localidad.

