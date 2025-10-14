«Tío Vanegón: La pasión infinita del Medellín por la séptima estrella»

Muy temprano, en una mañana fresca, salí a caminar por las solitarias calles de Laureles portando mi “Sagrada”, la misma que está inflada luego del contundente triunfo del Deportivo Independiente Medellín por un claro 1-5 sobre el ‘Blanco Blanco’ del profesor Hernán Darío “El Arriero” Herrera.

Inesperadamente, me topé con Andrés Vanegas, más conocido como “tío Vanegón”, uno de los hinchas más apasionados de los que tengo memoria y que ha vivido los altibajos del equipo durante más de 40 años. Un ferviente seguidor que siente los colores en lo más profundo de su ser, como lo hizo en su momento el abuelo “Bonachón” que en paz descanse.

Al verme, recibí un fuerte abrazo de “tío Vanegón” quien también portaba la “Sagrada”. Con una amplia sonrisa, me dijo: “Mauro, qué emoción, qué alegría siento en el corazón al ver al Medellín brillar con tanto fulgor. Este equipo, dirigido por Alejandro Restrepo, está causando sensación en todos los rincones del fútbol colombiano. ¡Gusta, gana y golea como deseamos los hinchas!

“Claro que sí, tío Vanegón, respondí también con emoción. El ‘Medallo’ ha demostrado un juego colectivo excepcional, una asociatividad envidiable y una capacidad única para sobreponerse ante la adversidad. ¡Qué ganas de verlos luchar por la séptima estrella!

Con una chispa en sus ojos, “tío Vanegón” agregó: “Cada triunfo nos ilusiona más, no solo por lo que implica en la tabla de posiciones, sino por la calidad de juego que despliegan. Confío en que el próximo partido contra el Fortaleza del ‘Rolo’ Sebastián Oliveros se muestre nuevamente la contundencia que ha venido presentando el equipo y logremos de una vez por todas el ingreso a los ocho.

Así será le respondí, “estoy seguro que mantendremos el liderazgo en la reclasificación para asegurar un cupo a la Copa Libertadores. Estar a solo tres puntos del Bucaramanga con un partido menos, nos insta como hinchas a seguir respaldando y creyendo en este equipo de Alejandro.

El “tío Vanegón” se despidió y en su marcha le escuche decir “Estamos cerca de sellar nuestra clasificación entre los ocho mejores del fútbol colombiano. La posibilidad de disputar nuevamente el título nos llena de esperanza y emoción. ¡Vamos, Medellín, con todo por la séptima estrella!

Desde la distancia, contemplé la pasión y el entusiasmo del “tío Vanegón” por el “Rey de corazones”, la misma que el abuelo “Bonachón” compartía en su tiempo, reflejando en cada palabra y gesto lo que significa ser un auténtico hincha del Deportivo Independiente Medellín.