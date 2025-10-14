Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • «Tío Vanegón: La pasión infinita del Medellín por la séptima estrella»

    • «Tío Vanegón: La pasión infinita del Medellín por la séptima estrella»

    Compartir:
    • «Tío Vanegón: La pasión infinita del Medellín por la séptima estrella»

    Resumen: Con una chispa en sus ojos, “tío Vanegón” agregó: “Cada triunfo nos ilusiona más, no solo por lo que implica en la tabla de posiciones, sino por la calidad de juego que despliegan"

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Muy temprano, en una mañana fresca, salí a caminar por las solitarias calles de Laureles portando mi “Sagrada”, la misma que está inflada luego del contundente triunfo del Deportivo Independiente Medellín por un claro 1-5 sobre el ‘Blanco Blanco’ del profesor Hernán Darío “El Arriero” Herrera.

    Inesperadamente, me topé con Andrés Vanegas, más conocido como “tío Vanegón”, uno de los hinchas más apasionados de los que tengo memoria y que ha vivido los altibajos del equipo durante más de 40 años. Un ferviente seguidor que siente los colores en lo más profundo de su ser, como lo hizo en su momento el abuelo “Bonachón” que en paz descanse.

    Al verme, recibí un fuerte abrazo de “tío Vanegón” quien también portaba la “Sagrada”. Con una amplia sonrisa, me dijo: “Mauro, qué emoción, qué alegría siento en el corazón al ver al Medellín brillar con tanto fulgor. Este equipo, dirigido por Alejandro Restrepo, está causando sensación en todos los rincones del fútbol colombiano. ¡Gusta, gana y golea como deseamos los hinchas!

    “Claro que sí, tío Vanegón, respondí también con emoción. El ‘Medallo’ ha demostrado un juego colectivo excepcional, una asociatividad envidiable y una capacidad única para sobreponerse ante la adversidad. ¡Qué ganas de verlos luchar por la séptima estrella!

    Con una chispa en sus ojos, “tío Vanegón” agregó: “Cada triunfo nos ilusiona más, no solo por lo que implica en la tabla de posiciones, sino por la calidad de juego que despliegan. Confío en que el próximo partido contra el Fortaleza del ‘Rolo’ Sebastián Oliveros se muestre nuevamente la contundencia que ha venido presentando el equipo y logremos de una vez por todas el ingreso a los ocho.

    Así será le respondí, “estoy seguro que mantendremos el liderazgo en la reclasificación para asegurar un cupo a la Copa Libertadores. Estar a solo tres puntos del Bucaramanga con un partido menos, nos insta como hinchas a seguir respaldando y creyendo en este equipo de Alejandro.

    El “tío Vanegón” se despidió y en su marcha le escuche decir “Estamos cerca de sellar nuestra clasificación entre los ocho mejores del fútbol colombiano. La posibilidad de disputar nuevamente el título nos llena de esperanza y emoción. ¡Vamos, Medellín, con todo por la séptima estrella!

    Desde la distancia, contemplé la pasión y el entusiasmo del “tío Vanegón” por el “Rey de corazones”, la misma que el abuelo “Bonachón” compartía en su tiempo, reflejando en cada palabra y gesto lo que significa ser un auténtico hincha del Deportivo Independiente Medellín.


    Noticias relacionadas

    ¡S.O.S. por los biocombustibles!

    Santos, violencia y el narcotráfico

    Premio Nobel en repudio a la Narco Dictadura venezolana

    Defendamos la República antes de que sea tarde

    Compartir:
    • Author Signature
    Redacción Minuto30

    Lo que leas hoy en Minuto30... Mañana será noticia.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Arias sigue sumando victorias! Atlético Nacional derrotó al Cali 2-1

    ¡Arias sigue sumando victorias! Atlético Nacional derrotó al Cali 2-1

    ¡Listos para el duelo de verdes! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al Deportivo Cali

    ¡Listos para el duelo de verdes! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al Deportivo Cali

    Las bajas de Atlético Nacional para recibir al Deportivo Cali

    Las bajas de Atlético Nacional para recibir al Deportivo Cali

    ¡Diego Arias no quiere bajar el acelerador! Convocados de Atlético Nacional para recibir al Deportivo Cali

    ¡Diego Arias no quiere bajar el acelerador! Convocados de Atlético Nacional para recibir al Deportivo Cali

    ¡Juega el verde! Atlético Nacional recibe al Deportivo Cali en el Atanasio

    ¡Juega el verde! Atlético Nacional recibe al Deportivo Cali en el Atanasio


    [grupos] [fixture items="7"]