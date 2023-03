in

La nueva canción de Shakira y Karol G se ha llevado todos los reflectores, acumulando millones de reproducciones en diferentes plataformas, y creando una división entre los que apoyan a la cantante y los otros pocos que están a favor del exfutbolista español. Una de esas personas que se ha identificado con el tema de la barranquillera es la periodista Melissa Martínez , quien se ha mostrado totalmente a favor de Shakira. Muchos especulan que esto se debe a su separación con el futbolista uruguayo Matías Mier.

Es por esta razón que hace algunos días tuvo un pequeño cruce de palabras con su compañero de grabación, el reconocido exfutbolista ‘Tino’ Asprilla, luego de que, con algunos comentarios, el tulueño dejara claro que él está del lado del catalán.

Todo se conoció cuando la periodista subió a sus redes un video en el que mantiene una conversación con Asprilla, mientras compartían camerino en ESPN Colombia, Martínez le prohibió al exfutbolista hablar del conflicto entre Shakira y Piqué:

“Habla de fútbol, porque no te voy a permitir que hables de Shakira y Karol G. ¿Listo?”, a lo que el Tino le responde que “Shakira es como una madre para mí”. Pero Melissa contesta contundentemente: “Ay, sobre todo, el ‘teenager’ (adolescente), bobito…”.

Sin embargo, fue otro video el que se ha llevado la atención de los internautas, en el que la conversación es un poco más seria. También ocurrió en los camerinos del programa, y dejo más que claro que ese tema es una piedra en el zapato para la relación entre ambos panelistas.

El Tino le dijo a Melissa que: “Yo digo que, para mí, Piqué es mi ídolo”, a lo que sus compañeras afirmaron que no es la persona indicada para hablar de relaciones, incluso otro panelista intervino para defenderlo, pero el Tino les salió con un comentario que les saco las risas, “Yo me casé y tuve un hijo que se llama Santiago… ¿Por qué creen que me quitaron toda la plata que tengo? Por haber cometido ese granhij#3?#+@ error”. Expresó.

Más Noticias de Entretenimiento