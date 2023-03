[VIDEO] El ‘Tino’ Asprilla defendió a Piqué y fue criticado fuertemente

En los últimos días, Faustino Asprilla perdió 20-0 tras ponerse a opinar de todo y de todos en un set lleno de mujeres.

Liche Durán y Melissa Martínez protagonizaron un particular momento con el ‘Tino’, al cual le dio por defender nada más ni nada menos que al también exfutbolista Gerard Piqué, separado hace poco de la barranquillera Shakira.

«Piqué es mi ídolo», expresó el ex delantero de Atlético Nacional y la Selección Colombia. Durante la conversación, salió a relucir la vida privada de Asprilla, pues sus compañeras le indicaron que la soltería no le daba autoridad para opinar de la mediática separación.

“Yo me casé y tuve un hijo, por si no se dio cuenta. Me casé y tuve un hijo que se llama Santiago. Me casé, pregúntele a él (Víctor Hugo Aristizábal). Usted no vio que me quitaron toda la plata que tengo…”, manifestó el Tino.

“Usted no puede hablar de eso porque no tiene relaciones sentimentales serias. Cuando uno tiene relaciones sentimentales con propósito y cuando uno se compromete, uno puede y tiene autoridad para hablar”, le dijo ‘Liche’ Durán mientras se reía Martínez, detrás de cámara.

