Tini eligió por intuición a Manuel Turizo para el tema «Maldita foto»

Ciudad de México, 25 ago (EFE).- En febrero pasado, la artista argentina Tini Stoessel se encontraba revisando los temas que formaran parte de su cuarto disco de estudio cuando al llegar a «Maldita foto» supo que quería tener a su lado al cantante colombiano Manuel Turizo.

«Escuchando las canciones escuché la voz de Manu en mi cabeza, no nos conocíamos personalmente pero le escribí y le dije, tengo una canción para mandarte y si no te gusta tengo otras opciones, porque yo sentía que su voz iba a quedar hermosa», cuenta en entrevista con Efe la cantante desde Miami.

Turizo escuchó la canción e inmediatamente se puso a trabajar junto a su hermano Julián.

«Me pareció brutal, yo me conecté con el tema y ese mismo día me senté, escribí mi verso, se lo envié y a ella le gustó», recuerda el cantante en la misma entrevista.

La canción cuenta la historia de dos personas que se aman pero que se separan pese a sus sentimientos. «Es un tema de algo que a todos nos ha pasado», asegura Turizo.

Para el video musical, Manuel Turizo y Tini contaron dicha historia en dos líneas de tiempo en donde dieron vida a un romance intenso y después el doloroso reencuentro tras la separación.

Sobre las sensuales escenas que compartieron, Tini asegura que fue sencillo trabajarlo con el artista colombiano y desde el primer día que estuvieron frente a frente no hubo nervios de por medio.

«Fluyeron muy bien (las escenas). Durante la creación de la canción hablamos muchísimo, entonces era como si ya nos conociéramos en persona y cuando nos vimos hubo una química muy linda», comenta la cantante argentina.

Tini asegura que ha seguido el trabajo de Turizo desde su primer éxito, «Una lady como tú», canción que lo catapultó a la fama, y desde entonces no dejó de seguir su trabajo.

«Ahora que lo conocí pensé que tenía 27 años, pero me dijo que tenía 21 y dije, no, me quiero morir», cuenta impactada la joven de 24 años.

Asimismo, el colombiano confesó que era un gran fan de Tini y que uno de sus temas favoritos es su último sencillo «Miénteme», junto a la también argentina María Becerra.

Pero no todo fue sencillo de su trabajo en conjunto. Tini vivió momentos de tensión antes de que fuera estrenado el tema por la «impaciencia» de Turizo, quien no solo dio la noticia de la colaboración antes de tiempo, sino que adelantó gran parte de su contenido.

«Me llegaban cada vez más entrevistas de Manuel cantando un pedazo más largo de la canción, ni si quiera decía solamente que teníamos un tema, además lo cantaba, pero eso al final fue espectacular porque hizo que dos meses antes la gente esperara el tema», revela.

Si bien les encantaría hacer nuevas canciones juntos, hasta ahora su plan es tener un espacio juntos en alguna de las presentaciones que darán en el festival Coca Cola Music Experience de Madrid.

MÁS MÚSICA Y NUEVOS RITMOS

«Maldita foto» es la segunda canción de la nueva producción musical de Tini, la primera fue «Miénteme», con la que acaparó las miradas del público internacional, canción que sigue recogiendo grandes frutos.

«Uno nunca sabe qué va a pasar con las canciones y estoy muy anonadada con lo que pasó porque es una canción que tiene ese espíritu de la cumbia argentina y que la gente de todo el mundo esté copada con ese sonido me enorgullece y me hace muy feliz», narra.

Esta canción junto con la balada urbana de «Maldita foto» son un adelanto del nuevo sonido que busca explorar la cantante.

Manuel Turizo también se encuentra en el proceso de comenzar a mostrar nueva música empezando por el tema «En una noche te olvido», que inicia a su tercer disco de estudio.

También tiene en puerta su gira mundial «Dopamina» que iniciará en Nueva York el 10 de septiembre.

Por su parte, Tini se prepara como si se tratara de un espectáculo individual para su participación en el festival de Madrid, el 4 de septiembre, tras dos años de estar completamente alejada de los escenarios debido a la pandemia.

«Es increíble de verdad, tuve que suspender el que era mi último ‘show’ en Madrid por la pandemia y ahora el volver y reencontrarme con el público de España será hermoso», asegura.