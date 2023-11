¿Normal o falta de respeto?: Tiktoker genera polémica por VIDEO donde le muestra las ‘chichis’ a su papá

La Tiktoker, Giselle Nicolle León, conocida como ‘La Yise’, es tendencia en redes, porque ha generado bastante polémica en sus seguidores, luego de compartir un video, donde le está mostrando los senos a su papá.

En dicho video, La Yise muestra la reacción de su papá ante los resultados de su reciente cirugía de prótesis mamarias.

El video, fue titulado «Respuesta de mi papá al verme las tetis».

Las reacciones de los usuarios son diferentes; pues algunos respaldan el mensaje que la influencer intenta transmitir, argumentando que se trata simplemente de una interacción normal entre padre e hija, pero otros consideran que hay una línea de respeto que se está cruzando y no lo ven bien.

Estos son algunos de los comentarios:

“A ver por favor, deje de idealizar las relaciones parentales, o a usted le gustaría verle el miembro a su papá, que está enfermo todo esto”.

“Yo amo, adoro a mi papá, él es un padre 10/10, jamás me ha mirado con otros ojos, sin embargo eso JAMÁS lo haría, tanto para él como para mi sería”.

“De mi parte honestamente no le mostraría nada, no importa si tenemos una relación muy sana”.

“Muchos lo ven extraño, pero eso depende el tipo de relación con tus padres, yo si tengo esa confianza en él”

“A mi me parece de lo más normal que las vea pero bueno todo depende de la confianza y con el nivel de maldad que nos crían”.

“Yo veo a mucha gente atacada en los comentarios y yo nomás veo a una hija y a un padre que se tienen confianza pero siempre la gente que malpiensa”.

