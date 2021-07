Irene Montero, Ministra de Igualdad del Gobierno de España, denuncio al ‘tiktoker’ y cantante Naim Darrechi luego de que hablar que le miente a los mujeres a la hora de tener relaciones sexuales.

«No uso condón y siempre acabo dentro porque creo que soy estéril», expresó el ‘tiktoker’. Por lo que la ministra aseguró: «Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la ‘Ley del Sólo Sí es Sí’ lo reconocerá como agresión», denunció Irene Montero.

«Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía», concluyó la Ministra de Igualdad anunciando medidas legales contra Naim Darrechi.

Todo comenzó luego de que el ‘tiktoker’ diera algunas declaraciones sobre su vida íntima. «No puedo, me cuesta mucho con condón. Entonces, nunca lo utilizo. Hasta que un día pensé que era raro que no dejara a ninguna chica embarazada durante todo este tiempo. Un día me dije «voy a empezar a acabar dentro siempre». Y nunca ha pasado nada, estoy empezando a pensar que tengo un problema», explicó Naim a Mostopapi.

Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía pic.twitter.com/SSMM7FOzvb — Irene Montero (@IreneMontero) July 12, 2021