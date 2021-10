VIDEO: ¡Qué hombre! Le regaló una casa a su ex para agradecerle por ser la “mejor mamá”

En Tiktok un hombre publicó el tremendo regalazo de cumpleaños que le dio a su ex novia y mamá de su hijo, para agradecerle por ser la “mejor mamá”.

Por medio de la plataforma de TikTok se conoció este video que ha sido replicado ya en varias redes sociales y ha sido comentado de forma viral, el hombre asegura que le pagó la hipoteca a su expareja.

En el video se logra ver el momento en el que Shaun Nyland, se acerca a su ex quien se encuentra cumpliendo 31 años de edad y le arroja unas llaves, a lo que ella le pregunta: «¿Por qué me las das?».

Shaun explica: «Hoy es tu cumpleaños, quiero que tengas el mejor cumpleaños de tu vida. Y mira, sé que ya no estamos juntos, y estoy muy orgulloso de ti, eres la mejor mamá de todos, así que Hice algo. Llamé al banco, pagué toda la hipoteca. Esta casa ahora te pertenece «.

La mujer poco sorprendida se toma la situación como una simple broma, sin embargo, el papá de su hijo continúa diciendo: «Te lo prometo, esta casa te pertenece. Llamé al banco, la pagué, tú eres la dueña de esta casa».

Por su parte, en otro video publicado en Tiktok, el hombre explica porque le dio el valioso regalo: «Al final del día, mi exgirlfriend me dio el mejor regalo que cualquier hombre podría pedir, al traer a Leo a este mundo.Honestamente, todavía estoy temblando en este momento. Estoy tan agradecido de haber sido lo suficientemente afortunado de poder hacer esto, no solo por Cat, sino también por mi bebé, de modo que él tenga un techo sobre su cabeza por el resto de su vida está garantizada, y creo que si puedes hacerlo, ¿por qué no lo harías? Fue una obviedad para mí «.

La pareja sostuvo una relación de 7 años y actualmente tienen un pequeño de 3 años de edad. Pese a su larga historia, enfrentaron problemas que no pudieron solucionar y hace varios meses tomaron la decisión de separarse, aunque aún siguen siendo grandes amigos.

Reacciones en Tiktok

Ante el gran gesto del hombre, cientos de internautas reaccionaron en los comentarios de Tiktok, aplaudiendo la situación: «Eso es un verdadero caballero que respeta a su madre bebé y mantiene un techo sobre la cabeza de su bebé. Quítese el sombrero, amigo, verdadero padre», escribió una persona.

Con otro añadido: «Así es como la copaternidad».

¿Harían ustedes algo así?

