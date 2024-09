Redacción deportes, 28 nov (EFE).- Tiger Woods lo tiene claro. A sus 47 años declaró este martes que no tiene la intención de retirarse porque ama la competición y, sobre todo, porque está convencido que puede seguir ganando torneos.

"Me encanta competir. Me encanta jugar. Echo de menos estar aquí con los compañeros", declaró el golfista estadounidense en una rueda de prensa antes del inicio este jueves del Hero World Challenge en las Bahamas.

"Lo que me empuja es competir. Llegará un momento, que todavía no ha llegado completamente, en que no seré capaz de ganar de nuevo. Y cuando llegue, me retiraré", añadió Woods en su primera comparecencia pública ante los medios de comunicación desde el Masters en abril.

Woods explicó que para 2024 se quiere poner como meta participar en un torneo al mes ahora que ha solucionado los problemas con el tobillo izquierdo.

El golfista tuvo que pasar por el quirófano en abril para aliviar las molestias que sufría en el tobillo izquierdo a raíz del accidente de automóvil en 2021.

El procedimiento de fusión subtalar para aliviar la artritis que padecía a consecuencia de la rotura de un hueso ha sido un éxito, explicó Woods.

"No tengo el dolor que sufría en Augusta en el tobillo", dijo Woods que admitió que la recuperación tras la operación fue difícil porque tuvo que estar seis meses sin hacer nada.

"Los dos primeros meses fueron realmente duros", confesó el golfista que también anunció este martes que Rob McNamara, vicepresidente de TGR Ventures, la empresa de Tiger Woods que engloba sus negocios y fundación, será su cadi durante el torneo en Bahamas.

