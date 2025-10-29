Tierna perrita te espera: fue rescatada de un aguacero y busca amoroso y «calientito» hogar

Resumen: Su vida depende de encontrar una familia definitiva, por lo que se ruega máxima difusión del caso
Minuto30.com .- Esta hermosa perrita de tamaño mediano, de aproximadamente un año de edad, fue rescatada en medio del aguacero del pasado domingo, donde fue hallada buscando refugio en los parqueaderos de una unidad residencial.
Mascota noble y muy cariñosa; ha demostrado ser ideal para un hogar, ya que convive sin problemas con otros animales y con niños.
Se entregada vacunada y con el compromiso de esterilización (ofreciendo colaboración para el procedimiento) como parte de un proceso de adopción responsable.
Su vida depende de encontrar una familia definitiva, por lo que se ruega máxima difusión del caso.
Para más información sobre cómo adoptarla, comuníquese al 300 319 2238.
