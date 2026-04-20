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Resumen: Gracias a todos los que compartieron la información

Encontrada la perrita Abbie que había escapado cerca al Velódromo

Minuto30.com .- Abbie, la perrita que con una venda en su patica escapó por el Velódromo, ya está con su familia; así lo confirmó una fuente cercana a la mascota.

Gracias a todos los que compartieron la información

¡Tiene vendaje en una pata! Buscan a la perrita Abbie: escapó cerca al Velódromo y huyó hacia La Floresta

Minuto30.com .- Horas de angustia vive una familia tras la desaparición de su mascota, una perrita llamada Abbie. El incidente ocurrió cuando la peludita era trasladada a una cita veterinaria y, presa del pánico, logró escapar en el sector del Velódromo.

Ruta de escape y última vez vista

Según los reportes entregados por sus familiares, tras emprender la huida, la mascota fue vista por última vez corriendo en dirección al barrio La Floresta, específicamente por los alrededores de la estación del Metro.

Características clave para identificarla

Para facilitar su búsqueda, los dueños han compartido los siguientes detalles físicos y accesorios que la perrita llevaba al momento de extraviarse:

Accesorios: Lleva puesto un arnés de color morado, el cual está debidamente marcado con su nombre: Abbie.

Seña particular muy visible: Como detalle fundamental para reconocerla a simple vista, la perrita tiene un vendaje de color fucsia en su pata derecha.

¿Cómo ayudar?

Si usted la ha visto deambulando por la zona, la tiene resguardada o tiene cualquier información que permita dar con su paradero, sus familiares agradecen que se comunique de manera urgente al siguiente número de celular:

📞 xxxxxxx

¡Cualquier información es valiosa para ayudar a que Abbie regrese sana y salva a su hogar!