¡Tiene varias cicatrices! Joaquín Emilio desapareció en Cartagena y en Medellín lo esperan

    Joaquín Emilio, de 48 años de edad, se encuentra desaparecido desde el pasado 1 de diciembre

    Publicado por: SoloDuque

    Joaquín Emilio Londoño Agudelo
    Minuto30.com .- Se solicita la colaboración ciudadana para localizar a Joaquín Emilio Londoño Agudelo, un hombre de 48 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 1 de diciembre de 2025 en el barrio El Laguito de Cartagena.

    Al momento de su desaparición, Joaquín Emilio vestía una camiseta de color zapote, jean color gris, y tenis de color negro. Llevaba consigo un morral negro. Como señas particulares distintivas, presenta una cicatriz en el hombro derecho y otra cicatriz en la ceja derecha.

    Cualquier persona que posea información sobre el paradero de Joaquín Emilio Londoño Agudelo puede comunicarse de inmediato con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía a los números: teléfono fijo 5903108 (Ext. 41351) o al celular 3185322852.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


