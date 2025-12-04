¡Tiene varias cicatrices! Joaquín Emilio desapareció en Cartagena y en Medellín lo esperan

Resumen: Cualquier persona que posea información sobre el paradero de Joaquín Emilio Londoño Agudelo puede comunicarse de inmediato con el Grupo de Desaparecidos

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración ciudadana para localizar a Joaquín Emilio Londoño Agudelo, un hombre de 48 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 1 de diciembre de 2025 en el barrio El Laguito de Cartagena.

Al momento de su desaparición, Joaquín Emilio vestía una camiseta de color zapote, jean color gris, y tenis de color negro. Llevaba consigo un morral negro. Como señas particulares distintivas, presenta una cicatriz en el hombro derecho y otra cicatriz en la ceja derecha.

Cualquier persona que posea información sobre el paradero de Joaquín Emilio Londoño Agudelo puede comunicarse de inmediato con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía a los números: teléfono fijo 5903108 (Ext. 41351) o al celular 3185322852.