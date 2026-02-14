Menú Últimas noticias
    ¡Tiene una patica lastimada! Perrito con pañoleta azul busca a su familia; deambulaba en el barrio Boyacá Las Brisas

    Si usted es el dueño, conoce a la familia o puede ofrecer un hogar de paso comuníquese de inmediato

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Tiene una patica lastimada! Perrito con pañoleta azul busca a su familia; deambulaba en el barrio Boyacá Las Brisas

    Resumen: Quienes lo han auxiliado reportan que tiene una patica lastimada, aunque no se ha podido determinar como se hizo la herida

    Minuto30.com .- Un perrito que se encuentra notablemente bien cuidado y acicalado lleva tres días deambulando por las calles del barrio Boyacá Las Brisas, en la zona noroccidental de la ciudad. Según los vecinos que lo han acogido de manera temporal, el animalito se nota desorientado y, lamentablemente, presenta una lesión en una de sus extremidades.

    El canino porta una característica pañoleta de color azul al cuello. Quienes lo han auxiliado reportan que tiene una patica lastimada, aunque no se ha podido determinar si la herida fue producto de un golpe con un vehículo mientras huía o de un enfrentamiento con otros perros de la zona.

    Si usted es el dueño, conoce a la familia o puede ofrecer un hogar de paso mientras aparece su hogar original, por favor comuníquese de inmediato vía WhatsApp al siguiente número:

    314 761 0065

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


