¡Tiene una patica lastimada! Perrito con pañoleta azul busca a su familia; deambulaba en el barrio Boyacá Las Brisas

Resumen: Quienes lo han auxiliado reportan que tiene una patica lastimada, aunque no se ha podido determinar como se hizo la herida
Minuto30.com .- Un perrito que se encuentra notablemente bien cuidado y acicalado lleva tres días deambulando por las calles del barrio Boyacá Las Brisas, en la zona noroccidental de la ciudad. Según los vecinos que lo han acogido de manera temporal, el animalito se nota desorientado y, lamentablemente, presenta una lesión en una de sus extremidades.
El canino porta una característica pañoleta de color azul al cuello. Quienes lo han auxiliado reportan que tiene una patica lastimada, aunque no se ha podido determinar si la herida fue producto de un golpe con un vehículo mientras huía o de un enfrentamiento con otros perros de la zona.
Si usted es el dueño, conoce a la familia o puede ofrecer un hogar de paso mientras aparece su hogar original, por favor comuníquese de inmediato vía WhatsApp al siguiente número:
314 761 0065
