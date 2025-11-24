Resumen: Cualquier información que pueda ser útil para dar con su paradero debe ser comunicada de inmediato al Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía

¡Tiene un lunar en la cara! No se sabe nada de Abner Enrique desde el 19 de noviembre ¿lo has visto?

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración ciudadana para localizar a Abner Enrique Marrufo Raga, un hombre de 30 años de edad que se encuentra desaparecido desde el pasado 19 de noviembre de 2025 en la ciudad de Medellín.

Abner Marrufo es de contextura delgada, piel trigueña y mide 1.52 metros. Su cabello es negro y ondulado, sus ojos son de color café claro, y tanto su boca como sus labios son de tamaño mediano. Como señal particular, presenta un lunar en el costado izquierdo de la cara.

Al momento de su desaparición, vestía un buso negro con blanco, pantalón negro y tenis de color gris.

Cualquier información que pueda ser útil para dar con su paradero debe ser comunicada de inmediato al Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación a los números: teléfono fijo 5903108 (extensión 42017) o al celular 3185321745.

