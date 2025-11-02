Tiene tatuajes y tenis con detalles naranja: Christian Camilo se perdió en Bello

Resumen: La Fiscalía General de la Nación lidera la investigación y solicita la colaboración ciudadana. Se pide a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Christian Camilo Posada López comunicarse de inmediato

Minuto30.com .- Las autoridades han activado una alerta de búsqueda por la desaparición de Christian Camilo Posada López, un hombre de 32 años. Su familia lo busca desesperadamente luego de que fuera visto por última vez el pasado martes 28 de octubre en el municipio de Bello, Antioquia.

Christian Camilo presenta varias señales particulares que podrían facilitar su identificación. Lo más distintivo es un tatuaje de dos lágrimas que tiene en su mejilla derecha. Además, en su antebrazo izquierdo, a nivel de la muñeca, porta tatuajes de varios nombres. Al momento de su desaparición, vestía unos tenis de color gris con detalles naranjas.

La Fiscalía General de la Nación lidera la investigación y solicita la colaboración ciudadana. Se pide a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Christian Camilo Posada López que se comunique de inmediato con el grupo de desaparecidos al teléfono 5903108 (con extensiones 41665, 41709, 41825) o al número de celular 318 532 4129.

