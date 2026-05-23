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    ¡Tiene tatuajes y cicatrices! Cristian Xabier se extravió el 4 de mayo en Medellín

    El joven tiene 2 tatuajes con nombres de mujeres y tres cicatrices, algunas de ellas en la cara, que podrían ayudar a identificarlo ¿lo ha visto?

    Publicado por: SoloDuque

    desapcristian
    ¡Tiene tatuajes y cicatrices! Cristian Xabier se extravió el 4 de mayo en Medellín

    Resumen: Si la comunidad tiene alguna información sobre el paradero de Cristian Xabier, lo ha visto recientemente o conoce detalles sobre su desaparición, es vital comunicarse de inmediato con las autoridades competentes.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Se solicita la máxima colaboración ciudadana para localizar al joven Cristian Xabier Villegas Suarez, de 19 años, quien fue reportado como desaparecido a principios del mes de mayo en la ciudad de Medellín.

    Las características físicas y los tatuajes del joven son elementos clave para ayudar a las autoridades a dar con su paradero. Toda difusión en redes sociales y grupos locales es de inmensa ayuda.

    📌 Datos básicos de identificación

    Nombre completo: Cristian Xabier Villegas Suarez

    Edad: 19 años

    Nacionalidad: Colombiano

    Sexo e Identidad de Género: Masculino

    Fecha de desaparición: 04 de mayo de 2026

    Lugar de desaparición: Medellín (Antioquia)

    🔍 Señales particulares (Detalles clave)

    Cristian Xabier posee varias marcas distintivas que facilitan su reconocimiento visual:

    Tatuaje en la mano izquierda: Nombre «Carmen» acompañado de la fecha «06/06/2011».

    Tatuaje en la pierna izquierda: Imagen de una coneja junto al nombre «Zuleyma».

    Cicatriz en el rostro: Ubicada en la mejilla izquierda.

    Cicatriz en la boca: Marca visible en la zona labial/bucal.

    Cicatriz en el brazo: Ubicada en el codo izquierdo.

    Líneas de atención y reporte

    Si la comunidad tiene alguna información sobre el paradero de Cristian Xabier, lo ha visto recientemente o conoce detalles sobre su desaparición, es vital comunicarse de inmediato con las autoridades competentes.

    El Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas del CTI de la Fiscalía.

    La línea única de atención de emergencias 123.

    La línea gratuita nacional de la Fiscalía 122.

    BOLETIN CRISTIAN XABIER VILLEGAS SUAREZ page 0001

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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