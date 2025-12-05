¡Tiene tatuaje en una mano! Maicol Andrés de 26 desapareció en Medellín ¿sabe algo de él?

Resumen: Maicol Andrés mide 1.64 metros de estatura, es de contextura delgada y piel trigueña. Su cabello es negro y ondulado, y sus ojos son de color café, con boca y labios medianos.