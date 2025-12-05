¡Tiene tatuaje en una mano! Maicol Andrés de 26 desapareció en Medellín ¿sabe algo de él?

Resumen: Maicol Andrés mide 1.64 metros de estatura, es de contextura delgada y piel trigueña. Su cabello es negro y ondulado, y sus ojos son de color café, con boca y labios medianos.
Minuto30.com .- Se solicita la colaboración ciudadana para localizar a Maicol Andrés Vergara Taborda, un joven de 26 años de edad que se encuentra desaparecido desde el pasado 2 de diciembre de 2025 en la ciudad de Medellín.
Maicol Andrés mide 1.64 metros de estatura, es de contextura delgada y piel trigueña. Su cabello es negro y ondulado, y sus ojos son de color café, con boca y labios medianos.
Una seña particular distintiva es un tatuaje en la mano izquierda que representa a un jugador de fútbol junto al número 22.
Cualquier persona que posea información sobre el paradero de Maicol Andrés Vergara Taborda debe comunicarse de inmediato con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación a los números: teléfono fijo 5903108 (extensión 42017) o al celular 3185321745.
