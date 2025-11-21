Menú Últimas noticias
    ¡Tiene muchos tatuajes y un piercing! María Camila desapareció en chanclas de Robledo Aures

    Minuto30.com .- María Camila Valencia, una joven de 23 años de edad, se encuentra desaparecida desde el pasado 19 de noviembre de 2025 en el barrio Robledo Aures de Medellín, Antioquia. Las autoridades han emitido una alerta y solicitan la colaboración ciudadana para dar con su paradero.

    Al momento de su desaparición, María Camila vestía un buso color gris con un estampado en la parte delantera, pantalón largo gris y chanclas de color negro. Sus características físicas incluyen una contextura delgada, piel trigueña, cabello negro largo y liso, contorno de cara ovalada, nariz achatada y ojos café medianos.

    Un elemento clave para su identificación es la gran cantidad de tatuajes que posee. Entre ellos se destacan una cruz pequeña al lado de su ojo izquierdo, una rosa en el antebrazo derecho, una Catrina en el muslo derecho, y el nombre «ALEJANDRA» tatuado en el omóplato izquierdo. Además, lleva un piercing en el lado izquierdo de la nariz.

    Cualquier persona que tenga información sobre la ubicación de María Camila Valencia puede comunicarse de forma inmediata con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación. Los teléfonos habilitados para recibir información confidencial son el 5903108 (Extensiones 41665, 41709 o 41825) o el celular 3185324474.

