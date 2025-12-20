Resumen: ¡AYÚDANOS A COMPARTIR! Si tienes información sobre Kendal o la tienes bajo tu cuidado, revisa los datos de su placa

¡Tiene collar con los números de contacto! Kendal se extravió y su familia la espera de regreso

Minuto30.com .- La búsqueda de una mascota es una tarea que une a toda la comunidad, y hoy la familia de Kendal necesita de la solidaridad de los antioqueños. Esta pequeña, de apenas un año de edad, se encuentra perdida, y sus dueños están haciendo todo lo posible por localizarla antes de que pase más tiempo lejos de casa.

Kendal es todavía una cachorra en proceso de crecimiento, lo que la hace más vulnerable ante los peligros de la calle, el ruido de la pólvora típico de esta temporada o el tráfico vehicular. Su familia ha manifestado su profunda preocupación y pide a los ciudadanos estar atentos a cualquier perrita con sus características que deambule por los sectores aledaños.

Una señal clave para su identificación

Kendal portaba un elemento que facilita enormemente su rescate: lleva puesto un collar con una placa de identificación. En dicha placa se encuentran grabados los números de contacto directos a los que cualquier persona que la vea o la resguarde puede llamar de inmediato.

Esta medida de prevención tomada por sus dueños es vital, ya que permite que quien la encuentre no tenga que adivinar su procedencia, sino que pueda comunicarse directamente para coordinar el reencuentro.

Recomendaciones si ves a Kendal:

Si crees haber visto a una perrita con estas características, desde Minuto30 te sugerimos:

Acércate con cuidado: Al estar asustada, puede estar nerviosa. Intenta llamarla de forma suave para verificar si lleva el collar mencionado.

Verifica la placa: Si logras acercarte, revisa los números de contacto en su collar y marca de inmediato.

Resguárdala si es posible: Si tienes un espacio seguro, mantenla allí mientras sus dueños llegan por ella.

En esta época de unión familiar, no queremos que ninguna silla quede vacía, y eso incluye a nuestros amigos de cuatro patas. Compartir esta información solo toma un segundo, pero para Kendal y su familia, ese segundo puede significar el regreso a casa.

¡AYÚDANOS A COMPARTIR! Si tienes información sobre Kendal o la tienes bajo tu cuidado, revisa los datos de su placa y comunícate con sus familiares de inmediato.

