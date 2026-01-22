Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Tiene cicatrices en una orejita! Buscamos a «Moxy», gatico perdido en el sector de Cabañas en Bello

Minuto30.com .- Una familia del norte del Valle de Aburrá solicita la ayuda de la ciudadanía para localizar a “Moxy”, un gatico que se encuentra desaparecido desde el pasado sábado 17 de enero. El felino fue visto por última vez en el sector de Cabañas, en el municipio de Bello, durante las horas de la tarde/noche.

Sus dueños están muy angustiados y apelan al buen corazón de los vecinos de Cabañas, Barrio Nuevo y sectores aledaños para que “Moxy” pueda regresar sano y salvo a casa.

Características de “Moxy”:

Raza/Color: Macho de pelaje blanco y negro (tipo “tuxedo”).

Ojos: Color verde.

Señas particulares: Tiene unas cicatrices visibles en la punta de su oreja izquierda.

Comportamiento: Es muy sociable con las personas.

Dato importante: Al momento de su desaparición no tenía collar.

¿Lo ha visto?

Si usted vive en el sector de Cabañas o se encuentra transitando por la zona y cree haber visto a un gatico con estas características, por favor comuníquese de inmediato al siguiente número:

Contacto: 317 687 0461

Un llamado a la solidaridad: Los gatos suelen asustarse y esconderse en unidades residenciales, parqueaderos o debajo de los vehículos. Por favor, revise estos espacios en su vivienda y comparta esta información en sus grupos de WhatsApp y redes sociales.

Ayudemos a que “Moxy” vuelva con su familia.