¡Tiene brackets y tatuajes! Buscan a Manuel Alejandro Suárez Juárez, venezolano desaparecido en Medellín

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Resumen: La Fiscalía busca a Manuel Alejandro Suárez Juárez, joven venezolano de 19 años, desaparecido en Medellín desde el pasado 20 de septiembre de 2026

Minuto30.com .- El Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación ha emitido una alerta de búsqueda para localizar a Manuel Alejandro Suárez Juárez, un joven de 19 años de nacionalidad venezolana, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado domingo 20 de septiembre de 2026 en la ciudad de Medellín, Antioquia.

Características físicas y señales particulares

Aunque no se cuenta con información sobre las prendas de vestir que llevaba el día de su desaparición, el reporte oficial destaca varias señales particulares, especialmente tatuajes, que son fundamentales para facilitar su identificación por parte de la ciudadanía:

Tatuaje en el antebrazo izquierdo: con el nombre «MARIA GIL».

Tatuaje en el brazo izquierdo: con el nombre «JOSSELYN».

Tatuaje en el pecho: diseño de una corona ubicada en el lado izquierdo.

Otras características: el joven tiene tratamiento de ortodoncia (brackets).

Las autoridades hacen un llamado a la solidaridad de la comunidad. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero, que lo haya visto recientemente o que pueda aportar datos útiles para la investigación, debe comunicarse de manera urgente con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía a la línea celular 318 532 4474.