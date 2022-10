El tiempo que se va y no vuelve

Desde pequeña escuchaba a amigas de mi madre decir comentarios tan absurdos que me costaba entender. Como, por ejemplo: “Cuando el nene se gradúe, prosigo mis estudios”. “Cuando me case voy a ser feliz”. “Cuando consiga otro empleo voy a estar mejor”. Me quedaba pensando y no entendía las razones por las cuales los adultos posponían ser felices, y casi siempre por la contingencia de un acontecimiento incierto.

Con el paso del tiempo me di cuenta de que la vida se trata de tantos retos, que los momentos de felicidad no dependen del futuro o de acontecimientos inciertos, sino de la actitud que tengas en el presente. Pues es lo que en ese momento estás viviendo.

Como mujer que tuvo tantas carencias, me he dado cuenta de que la vida es tan hermosa. Que siempre van a haber sinsabores. Momentos tristes. Otros felices. Tragedias. Logros. Fracasos. Dudas. Temores. Pasiones. Amores. Sueños. Fortaleza. Debilidad. Susceptibilidad. Entereza. Libertad. Aprisionamiento. Son tantos los sentimientos, las vivencias de cada cual, que entendí que debemos simplemente dedicarnos a una sola cosa que lo reúne todo: VIVIR.

Mi madre siempre me decía: “Hija querida aprende a vivir”. En aquel entonces no la entendía. Me decía a mi misma, pero si yo vivo. Pero realmente no vivía. Sobrevivía. Esclava del que dirán. Aparentando ser feliz en una vida oculta de maltrato y desamor. Entonces, cuando un día decidí tomar las riendas de mi vida y amarme, todo fue cambiando. Poco a poco. Comencé a darme cuenta de que a cada día se le debe dar su afán. A que hay que viajar con equipaje liviano. Vivir aventuras. Mimarnos. Agradarnos nosotros mismos. Aunque nos llamen egoístas. Porque al final, si no estas bien contigo misma, no vas a estar bien para los demás.

Entendí que vivir es aceptarme como soy. Con mis errores. Cuidarme. Arreglarme bonita. Ejercitarme. Decir que si cuando quiero y no cuando no deseo. Vivir es darle rienda suelta a la pasión, en mi caso contenida una vida entera. Reír. Bailar. Leer. Quererme. Inventar la vida que quiero. Sin importarme lo que puedan pensar o decir de mí. Amar sin condiciones a las personas que hacen bien a mi corazón.

Aprendí que el tiempo que se vs no vuelve. Por eso HOY haz lo que quieras hacer. Lo que a ti te haga feliz.

Abogada, empresaria, conferencista y agente de bienes raíces internacional. Visita su sitio web: www.latinasempowerment.com