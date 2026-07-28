Resumen: El centro de la controversia radica en la normativa vigente que regula los periodos de los dirigentes deportivos en Colombia. Específicamente, el Decreto 1228 de 1995

¡Tiembla la silla de Jesurún en la FCF! Documento del Ministerio del Deporte inhabilitaría su cuarta reelección

Minuto30.com .- El prolongado mandato de Ramón Jesurún al frente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) podría tener sus días contados. Un fuerte debate jurídico y administrativo, amparado en directrices del Ministerio del Deporte, pone en jaque su reciente designación para el periodo 2026-2030 tras, presuntamente, superar el límite legal de reelecciones permitidas.

Lo que parecía ser un trámite burocrático más para asegurar la continuidad de Ramón Jesurún en la cúpula del fútbol colombiano se ha transformado en un auténtico dolor de cabeza institucional. Aunque el dirigente ya resultó designado para comandar la FCF en el ciclo 2026-2030 (con posesión prevista para el próximo 28 de agosto), un documento oficial y la presión de varios sectores del fútbol profesional amenazan con tumbar su nombramiento.

La ley que frena su continuidad: ¿Qué dice el Decreto?

El centro de la controversia radica en la normativa vigente que regula los periodos de los dirigentes deportivos en Colombia. Específicamente, el Decreto 1228 de 1995 es claro respecto a los tiempos de permanencia en el poder:

El límite legal: Establece que los miembros de los órganos de administración pueden ser elegidos por un periodo inicial de cuatro años.

Las reelecciones: Solo se permiten hasta dos periodos sucesivos adicionales.

El tope máximo: Esto fija un límite estricto de tres periodos consecutivos, equivalentes a 12 años continuos en el cargo.

Las cuentas que no cuadran

Jesurún asumió la presidencia de la FCF en el año 2015, reemplazando a Luis Bedoya. Posteriormente, fue reelegido para los ciclos 2018-2022 y 2022-2026. Al intentar asumir el periodo 2026-2030, estaría entrando a su cuarto ciclo consecutivo, superando el límite de los 12 años estipulados por la ley.

La jugada desde los clubes: el recurso legal que enciende las alarmas

El debate sobre la legalidad de esta reelección trascendió los pasillos de la Federación y llegó directamente a los despachos del Ministerio del Deporte.

La resistencia ha sido liderada por directivos del fútbol profesional, destacándose la figura de José Augusto Cadena, presidente del Cúcuta Deportivo. El dirigente presentó un recurso de reposición formal ante el Ministerio contra la inscripción de Jesurún en el Comité Ejecutivo, argumentando el incumplimiento evidente de la normativa de los periodos permitidos.

Este movimiento legal aumenta la tensión de cara a la crucial asamblea del mes de agosto, escenario donde se definirá, de una vez por todas, si Ramón Jesurún deberá dar un paso al costado o si logrará sortear este complejo laberinto jurídico para mantener el control de la FCF.