«La juez es una indolente que no le importan los niños»: Tía de Sara Sofía

Luego de que el pasado viernes una juez dejara en libertad a la madre y al padrastro de la pequeña Sara Sofía, -Carolina Galván y Nilson Díaz-, pues consideró que habían errores e irregularidades en la investigación de la Fiscalía, la tía de la pequeña -Xiomara Galván- se pronunció al respecto y rechazó esta decisión.

Y es que en entrevista para Blu Radio, Xiomara dijo que: «Es algo que yo ayer no lo podía creer, el corazón se me desprendió, se me partió totalmente, porque como es posible que esa señora juez deje en libertad a los responsables, ellos no son sospechosos, ellos son responsables de lo que le pudo haber pasado a Sara Sofía, es que son seis meses que ellos no han querido decir qué fue lo que realmente pasó con Sara Sofía».

Asimismo, la tía de Sara Sofía informó en el medio citado que radicaron un derecho de petición directamente al fiscal Barbosa para que hiciera una mesa técnica, para que le dijera en qué iba todo, pero «aquí nos damos cuenta cómo es la justicia de este país», dijo Xiomara.

«Yo pienso que ella no analizó las pruebas. La jueza, en lo poco que entendí, habló de irregularidades. En este tiempo sí noté mucho silencio en le caso, muchas trabas, que es que no le podemos mostrar, que todo es reserva al sumario. A Sara Sofía no la buscaban, porque en el año la buscaron mes y medio (hasta abril), supuestamente un despliegue de 150 hombres, eso es mentira, a Sara Sofía solo la buscaron dos personas, dos investigadores que son los mismos que buscan a todos los desaparecidos acá en Bogotá. Todo lo hicieron mal. La jueza es una indolente que no le importan los niños», dijo Xiomara en Blu.

Asimismo, la tía de la menor manifestó en esta entrevista que lo que decían era «que acá se le vulneraron los derechos a Nilson y Carolina, pero donde está Sara Sofía, dónde están los derechos de Sara Sofía que es una bebé de dos años (…) Aquí nos damos cuenta de que la justicia de este país es para los delincuentes y no para las víctimas (…) a Sara Sofía le fallaron, las instituciones le fallaron, yo le fallé y le seguimos fallando», manifestó.

Xiomara mostró total rechazo por la decisión de la juez y dice que no le importó lo que le pudo pasar a su sobrina, «ayer a esa juez le importó un comino si estaba viva, si estaba muerta, si la mataron, si la torturaron, si la violaron, a ella eso no le importó», expresó.

Finalmente, Xiomara le dijo a Blu Radio que, por el momento «vamos a esperar que emitan las ordenes de captura nuevamente, ojalá, porque de algo si estoy segura, Nilson pone un pie en la calle y se les vuela, se pierde, o sea quién los va a volver a capturar».

Y remató dejando claro que para ella «ellos no son sospechosos, ellos son responsables».

Recordemos que Sara Sofía se encuentra desaparecida desde principios de año y para la Fiscalía, la niña no fue vendida sino que murió y fue lanzada al río Tunjuelo en Bogotá; incluso, su padrastro le entregó un mapa al ente acusador que detallaría el lugar exacto donde la habría dejado»,

