Theo busca hogar: cachorrito abandonado requiere familia que lo cuide

Resumen: Si estás interesado en adoptarlo, cuentas con el espacio adecuado y tienes el tiempo para brindarle una tenencia responsable, o si conoces a alguien que pueda ser su familia ideal, por favor comunícate directamente a la siguiente línea
Minuto30.com .- Theo es un perrito que, lamentablemente, fue abandonado, pero que todavía tiene una vida entera y mucho cariño para dar. Actualmente, se encuentra en la búsqueda urgente de una familia responsable que le brinde el hogar, el cuidado y la segunda oportunidad que tanto merece.
Perfil de Theo: ¡Listo para ir a casa!
Quien decida abrirle las puertas de su corazón a este pequeño, se llevará a un compañero que ya cuenta con los cuidados médicos básicos para integrarse de inmediato a su nueva familia. Estos son sus datos:
Nombre: Theo.
Edad: 6 meses (una edad ideal para adaptarse fácilmente a una nueva familia y aprender las normas del hogar).
Salud: Ya se encuentra esterilizado.
Prevención: Cuenta con su esquema de vacunas al día.
¿Cómo adoptar a Theo?
Si estás interesado en adoptarlo, cuentas con el espacio adecuado y tienes el tiempo para brindarle una tenencia responsable, o si conoces a alguien que pueda ser su familia ideal, por favor comunícate directamente a la siguiente línea:
📱 Contacto / WhatsApp: 304 5988105
¡Ayúdanos compartiendo este mensaje, para que la historia de Theo llegue a la persona indicada y encuentre su hogar definitivo!
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