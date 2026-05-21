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    Theo busca hogar: cachorrito abandonado requiere familia que lo cuide

    Si estás interesado en adoptarlo, cuentas con el espacio adecuado y tienes el tiempo para brindarle una tenencia responsable: comunícate

    Publicado por: SoloDuque

    theo adopta
    Theo busca hogar: cachorrito abandonado requiere familia que lo cuide

    Resumen: Si estás interesado en adoptarlo, cuentas con el espacio adecuado y tienes el tiempo para brindarle una tenencia responsable, o si conoces a alguien que pueda ser su familia ideal, por favor comunícate directamente a la siguiente línea

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Theo es un perrito que, lamentablemente, fue abandonado, pero que todavía tiene una vida entera y mucho cariño para dar. Actualmente, se encuentra en la búsqueda urgente de una familia responsable que le brinde el hogar, el cuidado y la segunda oportunidad que tanto merece.

    Perfil de Theo: ¡Listo para ir a casa!

    Quien decida abrirle las puertas de su corazón a este pequeño, se llevará a un compañero que ya cuenta con los cuidados médicos básicos para integrarse de inmediato a su nueva familia. Estos son sus datos:

    Nombre: Theo.

    Edad: 6 meses (una edad ideal para adaptarse fácilmente a una nueva familia y aprender las normas del hogar).

    Salud: Ya se encuentra esterilizado.

    Prevención: Cuenta con su esquema de vacunas al día.

    ¿Cómo adoptar a Theo?

    Si estás interesado en adoptarlo, cuentas con el espacio adecuado y tienes el tiempo para brindarle una tenencia responsable, o si conoces a alguien que pueda ser su familia ideal, por favor comunícate directamente a la siguiente línea:

    📱 Contacto / WhatsApp: 304 5988105

    ¡Ayúdanos compartiendo este mensaje, para que la historia de Theo llegue a la persona indicada y encuentre su hogar definitivo!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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