Theo busca hogar: cachorrito abandonado requiere familia que lo cuide

Resumen: Si estás interesado en adoptarlo, cuentas con el espacio adecuado y tienes el tiempo para brindarle una tenencia responsable, o si conoces a alguien que pueda ser su familia ideal, por favor comunícate directamente a la siguiente línea

Minuto30.com .- Theo es un perrito que, lamentablemente, fue abandonado, pero que todavía tiene una vida entera y mucho cariño para dar. Actualmente, se encuentra en la búsqueda urgente de una familia responsable que le brinde el hogar, el cuidado y la segunda oportunidad que tanto merece.

Perfil de Theo: ¡Listo para ir a casa!

Quien decida abrirle las puertas de su corazón a este pequeño, se llevará a un compañero que ya cuenta con los cuidados médicos básicos para integrarse de inmediato a su nueva familia. Estos son sus datos:

Nombre: Theo.

Edad: 6 meses (una edad ideal para adaptarse fácilmente a una nueva familia y aprender las normas del hogar).

Salud: Ya se encuentra esterilizado.

Prevención: Cuenta con su esquema de vacunas al día.

¿Cómo adoptar a Theo?

Si estás interesado en adoptarlo, cuentas con el espacio adecuado y tienes el tiempo para brindarle una tenencia responsable, o si conoces a alguien que pueda ser su familia ideal, por favor comunícate directamente a la siguiente línea:

📱 Contacto / WhatsApp: 304 5988105

¡Ayúdanos compartiendo este mensaje, para que la historia de Theo llegue a la persona indicada y encuentre su hogar definitivo!