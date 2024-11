The New York Times crece levemente en suscriptores gracias al contenido no periodístico

Nueva York, 7 feb (EFE).- El diario The New York Times (NYT), el medio digital con más suscriptores del mundo, ha ganado en el último trimestre unos 300.000 abonos más, una cifra modesta y que se apoya sobre todo en el contenido no periodístico. Los resultados trimestrales de uno de los periódicos más influyentes en […]