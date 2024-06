Miami, 24 feb (EFE).- La compañía Miami New Drama rompe la "cuarta pared" con 'The Museum Plays', un proyecto experimental que hermana el teatro con las artes visuales y que la noche de este sábado tendrá su presentación oficial en el Museo Rubell, que acoge esta propuesta escénica.

Se trata de seis pequeñas piezas de diez minutos de duración inspiradas en igual número de obras que forman parte de la colección permanente del museo ubicado en el barrio de Allapattah de Miami, en el sur de Florida (EEUU), y que se mantendrá en temporada hasta el próximo 31 de marzo.

"Estamos haciendo algo muy hermoso, que es unir a dos públicos. El público del teatro normalmente no interactúa mucho con el público del arte visual y el público del arte visual tampoco va mucho al teatro", explicó a EFE el director artístico de Miami New Drama, Michel Hausmann, creador de la iniciativa.

'The Museum Plays' está conformado por obras inéditas de los dramaturgos Hanna Benítez, Harley Elías, Rogelio Martínez, Carmen Peláez, Marco Ramírez y Aurin Squire, quienes escribieron piezas inspiradas en los trabajos de los artistas plásticos Alfonso González Jr., Jenna Gribbon, Glenn Ligon, Kaari Upson y Kehinde Wiley.

"¿Qué pasa si comisiono a seis escritores para que hagan seis pequeñas obras de teatro que únicamente puedan ocurrir enfrente de una pieza de museo?", fue la pregunta que se hizo Hausmann y que sirvió como punto de partida para el proyecto.

La obra sigue la estela de "Siete Pecados Capitales", la aclamada producción que este director venezolano puso en escena durante la pandemia de la covid-19 en siete vitrinas de Lincoln Road, la icónica calle peatonal de Miami Beach.

El éxito de la obra no solo les granjeó un premio Drama League Award sino que, como reconoce Hausmann, "cambió un poco el ADN de la compañía".

"¿Nos dedicamos a llenar salas de teatro o nos dedicamos a hacer obras en vivo? Parecen lo mismo, pero son dos cosas distintas", explica el director, quien a partir de esa premisa se dejó llevar por el deseo de unir fuerzas con un museo.

'The Museum Plays', que también es dirigido por Tatiana Pandiani, podrá recibir hasta 150 personas por función, que se dividen en grupos de 30 personas, cada uno de los cuales pasa por las cinco piezas teatrales hasta llegar a la galería principal.

En ese espacio se escenificará a modo de cierre la obra 'Body of Work' del dramaturgo Marco Ramírez, quien es autor del musical 'Buena Vista Social Club' que se presenta en Nueva York.

El elenco en total está compuesto por diez actores, distribuidos en dos por cada obra, para luego los diez intérpretes coincidir en la pieza final de Ramírez.

Las otras piezas que se representarán son 'Bedfellows', de Rogelio Martínez, que toma como inspiración 'Rubells', de la artista plástica Kaari Upson; 'Maybe It's About Love', de Aurin Squire, en base a 'Triple Portrait of Charles I', de Kehinde Wiley; y 'America', de Carmen Peláez, inspirada en la obra del mismo nombre de Glenn Ligon.

La terna se completa con 'Muse' de Hannah Benitez, a partir de 'Scenicscape', de Jenna Gribbon; y 'Not a Scam', de Harley Elías, que parte de 'Your Ad Here', de Alfonso González Jr.

La selección de obras fue en gran medida hecha por los propios dramaturgos, con participación del director.

Para Mera Rubell, fundadora del Museo Rubell, la puesta en escena constituye una apasionante colaboración interdisciplinaria que "amplía y enriquece la oferta artística de la ciudad".

"A través de 'The Museum Plays' nuestro público puede profundizar su conexión con las obras en exhibición en nuestro museo y considerarlas en un contexto nuevo y dinámico",agregó en un comunicado.

Por: EFE