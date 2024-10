Thalía «soltera» enciende redes sociales con una publicación de su look y mensaje que abrió la puerta para especulaciones.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Fue en instagram que la artista mexicana Thalía compartió una foto en la que desató un hype por el mensaje que decía «estar soltera combina con mi outfit». De allí que comentarios empezaron a disparar el posr «cómo que soltera». Desprendiendo likes y mensajes que se sorprendían por lo escrito. Ya que ella está casada con Tommy Mottola el magnate discográfico.

La palabra escrita por Thalía «Soltera» desató el cotilleo en medios internacionales como People, Hola y otras publicaciones. Que destacan que su esposo, también quedó sorprendido y dejó su mesaje: tres emojis de corazones, tres de llamas de fuego y tres de palmas hacia arriba. La duda ratificando soltería de la cantante o que se ve como cuando la conoció soltera es la duda. Por el momento muchas especulaciones a la imaginación de sus fanáticos.

Cómo Thalía conoció a Tommy Mottola

La historia de cómo ella quedó prendada de Mottola tuvo un celestino y ella la contó una vez. «Hice una película, una película independiente, así que me memoricé todo el guion, así que estaba actuando, memorizando, diciendo las líneas y eso, cuando Emilio Estefan me dijo: ‘Estás en Nueva York y es el último día de tu filmación, mi amigo está en Nueva York, ¿por qué no se reúnen?, [respondí] ‘Está bien, solo para tomar unas copas porque no quiero quedarme atrapada con un chico. Vine al restaurante, no tenía idea de qué decir, pero usé mi lenguaje corporal, estoy bien con eso, está bien, así que, si él dijo algo serio, no sé, o algo así, entonces pensé en una línea y dije la línea del guion y luego Tommy se rió y dije: ¡Está funcionando!». Desde ese momento la pareja se volvió inseparable y Thalía no ha escatimado palabras para su «Ángel del Amor y Musical».

Thalía se ve soltera «soltera»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Thalia (@thalia)



Lee más noticias de entretenimiento